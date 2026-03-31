Alternatief voor de AirTag 2 is verrassend goed (en kost minder dan 8 euro)

Verlies je vaak je sleutels, portemonnee of bagage? Deze UGREEN FineTrack Smart Finder is een slim en betaalbaar alternatief voor de Apple AirTag 2. Hieronder zetten we de details voor je onder elkaar.

Goedkoop alternatief voor de AirTag 2

Deze UGREEN Bluetooth-tracker met usb-c is een slim alternatief voor de Apple AirTag 2, vooral voor wie op zoek is naar een betaalbare manier om spullen terug te vinden zonder in te leveren op functionaliteit. De tracker werkt naadloos met Apple’s Zoek mijn-app en beschikt over oplaadbare batterijen, wat hem onderscheidt van veel traditionele Bluetooth-trackers.

Bij Amazon is momenteel een 4-pack beschikbaar voor slechts 31,99 euro, wat neerkomt op 7,99 euro per stuk. Dat is een besparing van 23 euro per tracker in vergelijking met de AirTag 2.

Dit wil je weten over de UGREEN FineTrack Smart Finder

De UGREEN FineTrack Smart Finder is een slimme tracker die je helpt belangrijke spullen zoals sleutels, portemonnees of bagage terug te vinden via de Zoek mijn-app op je iPhone, iPad of Mac.

Na een eenvoudige setup geeft hij waarschuwingen bij vergeten items, werkt die wereldwijd zolang er een Apple-apparaat in de buurt is, en beschermt het apparaat je privacy met encryptie. Allemaal in een compact formaat met een oplaadbare batterij.

De tracker maakt gebruik van het wereldwijde Zoek mijn-netwerk van Apple, waarbij miljarden nabijgelegen Apple-apparaten Bluetooth-signalen anoniem naar de cloud doorsturen, zelfs zonder dat de tracker zelf internet nodig heeft.

Daarnaast biedt hij nauwkeurige nabijheidsdetectie binnen tien tot twintig meter, compleet met geluidssignaal, en kan hij spullen lokaliseren tot op minder dan een meter nauwkeurig. Internationaal functioneert hij probleemloos: op korte afstand werkt hij via directe Bluetooth, terwijl op lange afstand de signalen van andere iPhones worden gebruikt.

UGREEN FineTrack Smart Finder vs Apple AirTag 2

De UGREEN Bluetooth-tracker en de Apple AirTag 2 helpen allebei je sleutels of tassen terugvinden via de Zoek-mijn-app op je iPhone, maar ze verschillen op een paar interessante punten. De UGREEN kost maar 8 euro per stuk en komt met stickers en een dust plug in de verpakking, terwijl je voor de AirTag 2 gemiddeld zo’n 30 euro betaalt en je accessoires nog los moet kopen.

Luider, oplaadbaar en Waterdicht

Beide tonen precies waar je item is aan de hand van pijlen en afstand op je scherm, waarschuwen je als je iets vergeet en maken een piepgeluid. Die van de UGREEN is luider met 80 decibel, tegenover circa 70 decibel bij de AirTag 2.

Je laadt de UGREEN makkelijk op met je usb-c-kabel en hij gaat een heel jaar mee op één lading. Veel handiger dan de AirTag 2, waarbij je na ongeveer een jaar de knoopcelbatterij moet vervangen. De UGREEN is rechthoekig met een lusje eraan voor sleutels en volledig waterdicht (IP68), terwijl de ronde AirTag 2 iets kleiner is maar ook iets minder bestand tegen water (IP67).

Aspect UGREEN USB-C Tracker Apple AirTag 2 Prijs 8 euro (per stuk) 30 euro (per stuk) Batterij Oplaadbaar USB-C (1 jaar) CR2032 (1 jaar) Afmetingen 36x36x7 mm, met oog 31,9 mm rond Alarm 80 dB 70 dB Waterbestendig IP68 IP67 Accessoires Koord + stickers Apart kopen

Beide trackers beschermen tegen ongewenst gebruik met slimme meldingen die onbekende trackers detecteren en anoniem doorgeven via het Zoek mijn-netwerk, en ze werken wereldwijd doordat ze signalen oppikken van het grote netwerk met andere iPhones in de buurt.

Onze conclusie: sterk alternatief voor de AirTag 2

De UGREEN Bluetooth-tracker is een goedkopere en slimme keuze vergeleken met de Apple AirTag 2 die 30 euro per stuk kost. Perfect als je niet te veel wilt uitgeven maar toch nauwkeurig je spullen wilt terugvinden, een seintje wilt ontvangen als je iets vergeet en je spullen overal ter wereld kunt traceren. Voor maar 8 euro per stuk krijg je bij de UGREEN-variant stickers, dust plug én een oplaadbare batterij die een heel jaar meegaat per lading. Veel handiger dan het knoopbatterijtje van de AirTag dat je na een jaar moet vervangen. Extra pluspunten zijn het luidere piepgeluidje, het lusje om hem direct aan je sleutels te hangen en betere waterdichtheid voor dagelijks gebruik.

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.



