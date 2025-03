AirPods Pro nu goedkoper dan ooit: hier haal je ze voor 159 euro

Ben je van plan om nieuwe oortjes te halen? Dan is dit je kans, want de AirPods Pro zijn nu goedkoper dan ooit. Hier haal je ze voor slechts 159 euro!

AirPods Pro

Wil je binnenkort nieuwe AirPods halen? Wacht dan niet te lang, want je haalt de AirPods Pro nu veel goedkoper in huis! Het gaat om de eerste generatie van de AirPods Pro met een vernieuwde oplaadcase. De nieuwe versie van het doosje heeft ondersteuning voor draadloos opladen. Zo kun je de AirPods Pro in de case op een MagSafe-lader leggen, zodat je geen aparte Lightning-kabel meer nodig hebt om ze op te laden.

De AirPods Pro zijn door Apple voor 279 euro op de markt gebracht. Die prijs is inmiddels flink gedaald, mits je de oortjes haalt bij een andere aanbieder. Je krijgt de eerste generatie AirPods Pro met MagSafe nu voor slechts 159 euro. Dat is een flinke korting, want de AirPods Pro zijn nu maar liefst 43 procent goedkoper dan de originele startprijs. Ben je van plan om de oortjes te halen? Wees er dan snel bij, want de aanbieding duurt nog tot en met maandag 24 maart 2025. Bekijk hier de aanbieding:

Alle functies van de AirPods Pro

Bij de AirPods Pro krijg je een aantal geavanceerde functies. De oortjes beschikken over ruisonderdrukking, waarmee storende achtergrondgeluiden worden tegengehouden. Wil je toch horen wat er in je omgeving gebeurt, bijvoorbeeld omdat je deelneemt aan het verkeer? Dan kun je wisselen naar de transparantiemodus. Bij deze modus wordt omgevingsgeluid niet gefilterd, zodat je gesprekken en ander geluid wel nog meekrijgt.

Wisselen tussen de verschillende soorten ruisbeheersing doe je door de steeltjes van de AirPods Pro in te drukken. Het is dus niet nodig om je iPhone erbij te pakken voor het wisselen tussen ruisonderdrukking en de transparantiemodus. Een andere handige functie van de AirPods Pro is gespreksversterking, waarbij enkel de stemmen in je omgeving worden versterkt via de oortjes. Zo kun je de stem van je gesprekspartner beter verstaan wanneer je in een drukke omgeving bent.

Daarnaast beschikken de AirPods Pro over ruimtelijke audio. Met deze feature komt het geluid van alle kanten, waardoor het voelt alsof je midden in de scène van een film of serie zit. De oortjes zijn zweet- en waterbestendig, dus je kunt ze probleemloos dragen tijdens het sporten. De batterij van de AirPods Pro gaat tot 4,5 uur mee na één keer opladen. Zijn ze leeg? Dan is vijf minuten in de oplaadcase goed voor ongeveer één uur extra luistertijd.

Met de draadloze oplaadcase heb je meer dan 24 uur luistertijd bij de AirPods Pro. Bel je regelmatig en wil je de AirPods Pro gebruiken om handsfree te telefoneren? In dat geval is de gesprekstijd ongeveer 18 uur bij de AirPods Pro. Je haalt de oortjes nu voor 159 euro bij iBood. Wees er wel snel bij, want de aanbieding geldt tot en met maandag 24 maart 2025 of totdat de voorraad op is. Is de actie voorbij of zijn de oortjes niet meer op voorraad? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de AirPods Pro: