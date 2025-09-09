Hier pre-order je de AirPods Pro 3 (en heb je ze als eerste in huis)

Apple heeft zojuist de nieuwe AirPods Pro 3 aangekondigd, die vanaf vandaag te pre-orderen zijn. In dit artikel lees je waar je de nieuwste AirPods Pro 3 kunt bestellen en wat je kunt verwachten van deze verbeterde draadloze oordopjes.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe AirPods Pro 3: direct te pre-orderen

Update 09-09-2025 21:15: op dit moment hebben onze partners nog geen aanbod beschikbaar. Zodra er aanbod beschikbaar is, publiceren we dit direct op deze pagina.

Apple heeft vandaag de AirPods Pro 3 gepresenteerd, deze nieuwste versie van de populaire draadloze oordopjes kost 249 euro. Vanaf vandaag kun je deze oordopjes al bestellen via een pre-order. Zo weet je zeker dat je ze als eerste in huis hebt zodra ze beschikbaar zijn. De officiële levering start op vrijdag 19 september 2025.

Pre-orderen van de AirPods Pro 3 heeft verschillende voordelen ten opzichte van pas na de pre-order bestellen. Als je nu alvast de AirPods Pro 3 reserveert, ben je er zeker van dat je ze als een van de eersten ontvangt zodra ze uitkomen.

Dit betekent dat je niet hoeft te wachten tot de oordopjes in de winkels liggen, waar vaak beperkte voorraad is en het soms langer duurt voordat je ze kunt kopen. Bovendien voorkom je daarmee lange wachttijden en teleurstellingen door uitverkochte voorraden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alles wat je wilt weten over deze nieuwste oordopjes

De AirPods Pro 3 zijn een flinke verbetering ten opzichte van de vorige versie. Ze hebben een nieuwe H3-chip, die zorgt voor een beter geluid en een langere batterijduur. De actieve ruisonderdrukking is flink verbeterd, waardoor je minder last hebt van storende geluiden om je heen en je nog meer kunt genieten van je favoriete muziek en podcasts.

Daarnaast zijn er nieuwe gezondheidsfuncties toegevoegd, zoals een hartslagmeter die je hartslag meet en een oorthermometer die je helpt je gezondheid goed in de gaten te houden. Het ontwerp is licht aangepast met een vernieuwde oplaadcase en een moderner uiterlijk van de oordopjes zelf.

Met de AirPods Pro 3 combineer je niet alleen topkwaliteit geluid, maar ook slimme functies en een comfortabel draaggevoel. Ze sluiten bovendien naadloos aan op het Apple-ecosysteem, waardoor je ze gemakkelijk gebruikt in combinatie met je andere Apple-apparaten.