AirPods Pro 3 nu al in prijs gedaald

Het komt niet vaak voor dat gloednieuwe Apple-producten al zo snel in prijs zakken. De AirPods Pro 3, die pas sinds september op de markt zijn, krijgen nu al hun eerste korting tijdens Black Friday. We zetten de deal hieronder voor je op een rij.

Gloednieuwe oordopjes nu al goedkoper in huis te halen

De AirPods Pro 3 kosten normaal 249 euro, maar tijdens Black Friday is de prijs bij MediaMarkt tijdelijk verlaagd naar 229 euro. Heb je nog een oud paar AirPods? Dan krijg je daar tot 13 euro inruilkorting voor, waarmee de prijs uitkomt op 216 euro voor Apple’s nieuwste oordopjes. Deze korting is bijzonder, omdat Apple-producten doorgaans zelden zo snel na lancering al goedkoper worden; de AirPods Pro 3 zijn namelijk nog geen 3 maanden op de markt.

Wil je ze liever bij een andere webshop kopen? Ook daar zijn de AirPods Pro 3 tijdens Black Friday flink afgeprijsd. Zo betaal je bijvoorbeeld bij Coolblue en Amazon 239 euro in plaats van 249 euro, en bij Mobiel.nl ligt de prijs ook op 229 euro. Kortom, dit is het moment om de nieuwste AirPods Pro voordelig te scoren, ongeacht waar je ze aanschaft.

Over de AirPods Pro 3

De AirPods Pro 3 zijn de nieuwste draadloze oordopjes van Apple, uitgebracht in september 2025. Ze hebben een nieuw, kleiner ontwerp dat beter in je oren past en comfortabeler zit, ook tijdens sporten zoals hardlopen. De geluidskwaliteit is flink verbeterd met de beste actieve ruisonderdrukking die tegenwoordig 2 keer beter is dan bij de vorige versie. Zo hoor je alleen de muziek die jij wilt, zonder last te hebben van omgevingsgeluiden.

Daarnaast hebben de oordopjes een langere batterijduur tot wel 8 uur met ruisonderdrukking aan. Ze zijn ook water- en stofbestendig en hebben een speciale hartslagsensor, waarmee je tijdens het sporten je hartslag kunt meten via je iPhone. Dankzij deze functies zijn de AirPods Pro 3 niet alleen fijn voor muziek, maar ook handig voor je gezondheid en beweging. Kortom, ze zijn een slimme en vernieuwde keuze voor iedereen die goede draadloze oordopjes wil.

Op de hoogte blijven van alle aanbiedingen rondom Black Friday?

