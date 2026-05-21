AirPods Pro 3, iPad 2025 en meer fors in prijs gedaald (ADV)

De iDays zijn terug bij Amac! Tijdens deze grote Apple-sale profiteer je van scherpe kortingen op diverse Apple-producten en accessoires. We hebben de beste deals hieronder voor je op een rij gezet.

iDays 2026 van start gegaan bij Amac

De iDays zijn weer begonnen bij Amac en dat betekent dat je kunt profiteren van flinke kortingen op populaire Apple- en smart home-merken. Tot en met 31 mei vind je er scherpe aanbiedingen, waarbij geldt dat veel deals beschikbaar zijn zolang de voorraad strekt: OP = OP. Daarnaast ontvang je met de code ‘idays2026’ tijdelijk 20% korting op diverse merken Apple-accessoires.

1. Apple AirPods Pro 3: van 249 euro voor 225 euro

De Apple AirPods Pro 3 zijn uitgerust met actieve noise cancelling, waardoor omgevingsgeluid sterk wordt verminderd. Dankzij de H2-chip leveren ze een helder en krachtig geluid met diepe bass, terwijl functies zoals Adaptive Audio en Transparantie-modus automatisch inspelen op je omgeving. In combinatie met een iPhone werken ze bijzonder soepel, bijvoorbeeld doordat je automatisch kunt schakelen tussen Apple-apparaten en daarnaast geniet je van Spatial Audio voor een meeslepende, bioscoopachtige luisterervaring.

Deze versie heeft een USB-C MagSafe-case, waardoor je dezelfde kabel kunt gebruiken voor zowel je AirPods als iPhone. De batterij gaat tot ongeveer 6 uur mee op één lading en tot 30 uur met de case erbij. Daarnaast zijn ze stof-, zweet- en waterbestendig (IP54) en ondersteunen ze lossless audio in combinatie met de Apple Vision Pro. Heb je iets minder te besteden? Ook dan kun je terecht bij Amac, je scoort de AirPods 4 namelijk van 149 euro voor 125 euro.

2. iPad 2025: van 389 euro voor 359 euro

De iPad uit 2025 is de nieuwste standaard-iPad van Apple en heeft een 11-inch Liquid Retina-display met heldere kleuren en True Tone-technologie. Dankzij de snelle A16-chip werkt de tablet soepel voor dagelijkse taken zoals streamen, internetten, multitasken en lichte creatieve apps.

De iPad ondersteunt daarnaast Apple Pencil en het Magic Keyboard Folio, waardoor hij ook interessant is voor gebruik voor studie, werk en het maken van notities.

Qua gebruiksgemak blijft dit een van de beste allround tablets in zijn prijsklasse. Je krijgt standaard minimaal 128GB opslag, een batterijduur tot ongeveer 10 uur en handige functies zoals Touch ID, USB-C en een 12MP Center Stage-camera voor videogesprekken. Tijdens de iDays haal je de iPad 2025 al in huis vanaf 359 euro in plaats van 389 euro.

3. Apple Watch SE3: van 269 euro voor 239 euro

De Apple Watch SE 3 is een slimme keuze voor wie een moderne smartwatch van Apple zoekt zonder direct naar de duurdere modellen te gaan. Hij is beschikbaar in een 40mm of 44mm aluminium behuizing met een bijpassende sportband, waardoor hij licht en comfortabel draagt dat maakt hem ideaal voor dagelijks gebruik, sporten en slaaptracking.

Dankzij de nieuwe S10-chip reageert de smartwatch snel en is hij vloeiend in gebruik. Daarnaast zijn functies zoals hartslagmeting, valdetectie, slaaptracking en iPhone-meldingen standaard inbegrepen.

Daarnaast is de Apple Watch SE 3 uitgerust met een helder Always-On Retina-display, is hij waterbestendig tot 50 meter en gaat de batterij tot ongeveer 18 uur mee. De smartwatch werkt naadloos samen met andere Apple-apparaten, waardoor je eenvoudig kunt bellen, berichten kunt beantwoorden, Apple Pay kunt gebruiken en je trainingen kunt bijhouden. Tijdens de iDays bij Amac is deze Apple Watch al verkrijgbaar vanaf 239 euro.

4. MacBook Air M4: van 949 euro voor 879 euro

De Apple MacBook Air 13-inch (M4) is een dunne en lichte laptop die heel snel werkt voor alledaagse dingen zoals internetten, mailen, studeren en ook wat zwaardere taken zoals foto’s bewerken.

Dankzij de nieuwe M4-chip start alles snel op en kun je makkelijk meerdere dingen tegelijk doen zonder dat hij traag wordt. Het scherm is scherp en helder, waardoor alles er mooi en duidelijk uitziet.

De batterij gaat lang mee, tot wel een hele dag, dus je hoeft niet steeds je oplader mee te nemen. Ook heeft hij handige functies zoals Touch ID om snel en veilig in te loggen en een goede camera voor videobellen. Het is vooral een laptop die licht is om mee te nemen en fijn werkt voor werk, studie en dagelijks gebruik. Tijdens de iDays scoor je deze laptop nu bij Amac voor 879 euro in plaats van 949 euro.

5. iPhone 17e: van 719 euro voor 679 euro

De iPhone 17e is Apples nieuwste instapmodel binnen de iPhone-lijn van 2026 en richt zich op gebruikers die een moderne iPhone willen zonder direct de hoofdprijs te betalen. Het toestel heeft een 6,1-inch OLED-display, draait op de snelle A19-chip en ondersteunt Apple Intelligence-functies.

Daarnaast krijgt de iPhone 17e voor het eerst MagSafe-ondersteuning binnen de ‘e’-serie, waardoor draadloos opladen en magnetische accessoires veel gebruiksvriendelijker worden.

Qua design en gebruikservaring ligt het toestel dicht bij de standaard modellen dankzij Face ID, USB-C en een stevige Ceramic Shield-bescherming. De 48 MP-camera zorgt voor scherpe foto’s en ondersteunt 4K-video, terwijl de batterij zonder moeite een volledige dag meegaat. Tijdens de iDays bij Amac is de iPhone 17e al verkrijgbaar voor 679 euro in plaats van 719 euro.

Nog veel meer deals

De iDays lopen nog tot en met 31 mei, dus het is slim om er op tijd bij te zijn: OP = OP. Met de kortingscode idays2026 ontvang je bovendien 20% korting op Apple-accessoires van merken zoals Logitech, Decoded en Native Union, maar ook op verschillende smart home-producten van onder andere Netatmo, Laifen en Tado.

Of je nu op zoek bent naar een stevige case voor je iPhone, een screenprotector voor je iPad of een upgrade voor je werkplek met een muis of toetsenbord: er is volop keuze om je Apple-setup compleet te maken.

Je bestelling wordt gratis thuisbezorgd of je kunt deze ophalen in de winkel. Liever persoonlijk advies? Dan ben je welkom in één van de 47 Amac-winkels.