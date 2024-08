AirPods Pro 2: hier haal je ze het goedkoopst in huis

Op zoek naar nieuwe oordopjes? Dan is nu het perfecte moment om deze aan te schaffen! De AirPods Pro 2 zijn namelijk flink in prijs gedaald. iPhoned laat zien waar ze het goedkoopst zijn.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods Pro 2 flink goedkoper

De AirPods Pro 2 zijn op dit moment een flink stuk goedkoper. Twijfelde je nog om deze aan te schaffen? Dan is nu het juiste moment! De adviesprijs van de oordopjes is 299 euro, maar je haalt ze nu al bij Amazon in huis voor 234,95 euro. Dat is een besparing van maar liefst 44 euro op de adviesprijs.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods Pro 2 in het kort

De AirPods Pro 2 zijn op dit moment de beste oortjes die je van Apple kunt krijgen. Ze zijn uitgerust met geavanceerde functies zoals actieve ruisonderdrukking, adaptieve audio en een transparantie-modus.

Dankzij deze functies kun je zelf instellen hoeveel omgevingsgeluid je wilt dempen. Of je nu in een drukke ruimte, in de trein of in het vliegtuig zit, de actieve ruisonderdrukking is effectief in het elimineren van storende achtergrondgeluiden.

De ruisbeheersing van de AirPods Pro 2 is verbeterd dankzij de siliconen opzetstukjes, die in drie verschillende maten worden meegeleverd. Door middel van een pasvormtest kun je de maat vinden die het beste bij jouw oren past. Bovendien is de oplaadcase uitgerust met een usb-c-aansluiting, waardoor je slechts één kabel nodig hebt om je iPhone, iPad, Mac en AirPods op te laden.

Aanbieding misgelopen?

Bij Ochama zijn de AirPods Pro 2 ook nog flink goedkoper. Zijn de oortjes ook hier uitverkocht? Dan kun je de beste prijzen voor de tweede generatie AirPods Pro vinden in onderstaande prijsvergelijker. Hier zie je direct bij welke aanbieder je op dit moment het minste betaalt voor de AirPods Pro 2.