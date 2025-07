AirPods Pro 2 tijdelijk goedkoper dan ooit: zo haal je ze in huis

Goed nieuws als je nog op zoek bent naar nieuwe oortjes, want de AirPods Pro zijn tijdelijk goedkoper dan ooit. Je haalt ze nu in huis met een flinke korting.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods Pro 2 tijdelijk veel goedkoper

Ben je nog op zoek naar nieuwe oordopjes? Dan hebben we goed nieuws! Tijdens de Amazon Prime Days zijn de AirPods Pro 2 tijdelijk goedkoper dan ooit. Je haalt deze oordopjes nu voor minder dan 200 euro in huis. De oordopjes haal je namelijk in huis voor 199 euro. Dat is een besparing van maar liefst 79 euro ten opzichte van de adviesprijs.

Wil je meer weten over de AirPods Pro 2? In dit artikel lees je verschillende redenen waarom het ook in 2025 nog steeds een verstandige keuze is om de AirPods Pro 2 aan te schaffen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is wat je wilt weten over de AirPods Pro 2

De AirPods Pro 2 zijn Apple-oordopjes die uitblinken in geluidskwaliteit, comfort en slimme functies. Dankzij de krachtige H2-chip geniet je van indrukwekkende actieve ruisonderdrukking en een rijke, heldere sound met diepe bassen en sprankelende hoge tonen. De oordopjes passen zich automatisch aan je omgeving aan met adaptieve audio, waardoor je altijd het beste geluid ervaart.

Daarnaast zijn ze uitgerust met ruimtelijke audio, een transparantiemodus waarmee je omgevingsgeluid hoort zonder de oordopjes uit te doen, en handige touch-bediening op de steeltjes. De batterij gaat tot zes uur mee op één lading, en de MagSafe-oplaadcase zorgt voor snel en eenvoudig opladen. De AirPods Pro 2 zijn bovendien zweet- en waterbestendig, wat ze ideaal maakt voor dagelijks gebruik en sporten.

Nu de AirPods Pro 2 in de aanbieding zijn, is het hét moment om toe te slaan. Voor Apple-gebruikers is de naadloze integratie met iPhone, iPad en Mac een groot pluspunt: je wisselt moeiteloos tussen apparaten, en functies als ‘Zoek mijn’ maken het eenvoudig om je oordopjes terug te vinden. Als je op zoek bent naar topkwaliteit in-ear oordopjes, is dit het perfecte moment om toe te slaan en te profiteren van de aanbieding.

Liever andere AirPods?

Tijdens de Amazon Prime Days kun je niet alleen de AirPods Pro 2 met korting scoren, maar ook andere modellen met flinke kortingen. Of je nu liever de AirPods 4 of zelfs de luxe AirPods Max wilt, tijdens de Prime Days zijn ze allemaal extra voordelig aan te schaffen.