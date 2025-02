AirPods Pro 2 nu flink goedkoper: tijdelijk voor minder dan 200 euro

De AirPods Pro 2 zijn nu tijdelijk goedkoper dan ooit, maar je moet er wel snel bij zijn! Hier lees je waar ze het goedkoopst zijn!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods Pro 2 haal je nu tijdelijk voor minder dan 200 euro in huis: wees er snel bij

Ben je op zoek naar de beste oordopjes van Apple? Dan moet je bij de AirPods Pro 2 zijn. En we hebben goed nieuws, want de AirPods Pro 2 zijn flink in prijs gezakt. Bij iBood haal je ze nu voor 199 euro (+ 5,95 euro verzending). Dat scheelt je dus bijna 80 euro op de adviesprijs!

Voor deze aanbieding is het wel belangrijk dat je er snel bij bent. De aanbieding is slechts tijdelijk en tot de voorraad op is. Ben je net te laat? Check dan in ieder geval even onze AirPods Pro 2-prijsoverzicht. Dan weet je zeker dat je niet teveel gaat betalen voor de oordopjes.

AirPods Pro 2:

De AirPods Pro 2 zijn op dit moment de absolute toppers onder de Apple-oortjes. Ze hebben een flink aantal handige functies aan boord, zoals actieve ruisonderdrukking, adaptieve audio én een transparantie-modus.

Wat betekent dat in de praktijk? Je kunt zelf kiezen hoeveel omgevingsgeluid je wilt wegfilteren, zodat je muziek of podcast altijd perfect te horen is. Of je nu in een druk café zit, in de trein reist of in het vliegtuig, de ruisonderdrukking zorgt ervoor dat je storende geluiden vrijwel niet meer hoort. Zo geniet je dus overal van je favoriete artiesten zonder vervelend omgevingsgeluid.

De AirPods Pro 2 komen met siliconen dopjes in vier verschillende maten. Met een handige pasvormtest ontdek je precies welke maat het beste bij jouw oren past.

De oplaadcase heeft een usb-c-aansluiting, waardoor je nog maar één kabel nodig hebt om je recente iPhone, iPad, Mac én AirPods op te laden. En heb je een Apple Watch? Dan is het zelfs mogelijk om de case van de AirPods op te laden met de Apple Watch-lader. Lekker makkelijk toch?