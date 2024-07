AirPods Pro 2 zijn flink afgeprijsd: zo krijg je ze veel goedkoper

Ben je nog op zoek naar nieuwe oortjes? Dan is dit het moment om ze te kopen, want de AirPods Pro 2 zijn nu flink afgeprijsd. Hier haal je ze!

AirPods Pro 2 afgeprijsd

Goed nieuws als je oortjes aan vervanging toe zijn, want de AirPods Pro 2 zijn op dit moment enorm afgeprijsd. Bij Apple haal je de tweede generatie van de AirPods Pro voor 279 euro, maar bij Mobiel.nl betaal je nu veel minder voor de oortjes. Je krijgt de AirPods Pro 2 daar al voor 233,95 euro. Je bespaart zo maar liefst 40 euro en krijgt bovendien zes maanden gratis Apple Music. Bekijk de aanbieding hier:

Het is aan te raden om er snel bij te zijn, want het is niet bekend tot wanneer de AirPods Pro 2 zijn afgeprijsd. Als je de oortjes vandaag bestelt, heb je ze morgen al in huis. Je betaalt geen verzendkosten en hebt één jaar garantie op de tweede generatie AirPods Pro. Ook opvallend: de AirPods Pro 2 zijn met € 233,95 inmiddels zelfs goedkoper dan de eerste generatie AirPods Pro (€ 239,-). Twijfel je nog of je de oortjes wilt kopen? Wij zetten de belangrijkste functies van de AirPods Pro voor je onder elkaar!

Functies van de AirPods Pro 2

De AirPods Pro 2 zijn op dit moment Apple’s beste oortjes. Ze zijn voorzien van functies als actieve ruisonderdrukking, adaptieve audio en een transparante modus. Zo bepaal je zelf hoeveel omgevingsgeluid er wordt tegengehouden door de AirPods. Zit je in een drukke ruimte, in de trein of in het vliegtuig? Dan is de actieve ruisonderdrukking ontzettend fijn, want storende achtergrondgeluiden worden probleemloos weggefilterd.

De ruisbeheersing is bij de AirPods Pro 2 vooral goed door de siliconen opzetstukjes van de oortjes. Deze worden in drie maten meegeleverd, zodat je aan de hand van een pasvormtest kunt bepalen welke maat het beste bij jouw oren past. Daarnaast is de oplaadcase voorzien van een usb-c-aansluiting, zodat je nog maar één kabel nodig hebt om je iPhone, iPad, Mac en AirPods op te laden. In de doos krijg je er een usb-c-kabel bij.

Meer aanbiedingen

Met iOS 18 krijgen de AirPods Pro 2 er nog een aantal handige functies bij, zo kunnen de oortjes straks hoofdgebaren herkennen, komt stemisolatie naar de AirPods Pro en kun je gepersonaliseerde ruimtelijke audio ook voor games gebruiken. Het is de verwachting dat Apple pas in 2025 een nieuwe generatie van de AirPods Pro uitbrengt, waardoor de AirPods Pro 2 voorlopig van alle nieuwe features voorzien worden.

Bij Mobiel.nl zijn de AirPods Pro 2 nu tijdelijk flink afgeprijsd. Zijn de oortjes daar uitverkocht of is de aanbieding afgelopen? Dan kun je de laagste prijzen van de tweede generatie AirPods Pro bekijken in onze prijsvergelijker. Daar zie je bij welke aanbieder je op dit moment het minste betaalt voor de AirPods Pro 2. Bekijk de actuele laagste prijzen van de oortjes hier: