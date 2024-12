AirPods Pro 2 afgeprijsd: hier haal je ze tijdelijk véél goedkoper

Ben je nog op zoek naar het perfecte kerstcadeau? Dan is dit je kans, want de AirPods Pro 2 zijn enorm afgeprijsd. Hier haal je de oortjes veel goedkoper!

AirPods Pro 2

De feestdagen komen eraan, dus dit is hét moment om de kerstcadeaus in huis te halen. Ben je van plan om de AirPods Pro 2 cadeau te doen? Of wil je ze zelf halen? Wacht dan niet te lang met het kopen van de AirPods, want ze zijn goedkoper dan ooit. Waar Apple de oortjes in 2022 voor maar liefst 279 euro op de markt bracht, krijg je ze nu bij Amazon voor nog maar 219 euro. Dat is een korting van maar liefst 60 euro!

Het gaat om de nieuwste uitvoering van de AirPods Pro 2. In 2023 bracht Apple een vernieuwde versie uit van de oortjes, waarbij de oplaadcase een usb-c-aansluiting heeft. Bij de eerdere uitvoering was dat nog een Lightning-poort. Zo heb je nog maar één kabel nodig om je iPhone, iPad, MacBook en AirPods op te laden. Het is niet bekend hoe lang de aanbieding bij Amazon duurt, dus wees er snel bij! Bekijk de AirPods Pro 2 hier:

Beste oortjes van Apple

De AirPods Pro 2 zijn op dit moment de beste oortjes die Apple verkoopt. De oortjes beschikken over actieve ruisonderdrukking, waarmee storende achtergrondgeluiden tegen worden gehouden. Zo heb je geen last meer van lawaai in een drukke straat of in een volle trein. Praat er iemand tegen je? Dan verlagen de AirPods Pro 2 automatisch het volume met Gespreksdetectie, zodat je geen gesprek mist.

Apple heeft de AirPods Pro 2 inmiddels twee jaar geleden uitgebracht, maar voorziet de oortjes nog geregeld van nieuwe functies. Zo is het sinds iOS 18 mogelijk om de AirPods Pro 2 met hoofdgebaren te bedienen. De oordopjes herkennen het schudden en knikken van je hoofd, waarmee je bijvoorbeeld telefoongesprekken kunt beantwoorden. Ook houden de AirPods Pro 2 omgevingsgeluid beter tegen tijdens telefoongesprekken door Stemisolatie in iOS 18.

Gehoorfuncties voor de AirPods Pro 2

Recent werden de AirPods Pro 2 opnieuw uitgebreid met nieuwe features. Met iOS 18.1 bracht Apple nieuwe gezondheidsfuncties naar de oortjes. Na het installeren van de update kun je een gehoortest met de AirPods Pro 2 uitvoeren, om eventuele gehoorschade op te sporen. Wordt er schade gevonden? Dan kun je het geluid van de oortjes aanpassen, zodat de audio beter tot zijn recht komt. Bij veel gehoorschade kunnen de AirPods Pro 2 zelfs als gehoorapparaat gebruikt worden.

Apple heeft al aangekondigd dat er later nóg een functie naar de AirPods Pro 2 komt, die gehoorbescherming moet bieden bij te hard geluid. Met de feature filteren de AirPods schadelijk geluid bij bijvoorbeeld concerten. Je haalt de AirPods Pro 2 nu veel goedkoper bij Amazon, voor 219 euro heb je de oortjes in huis. Zijn de oortjes daar niet meer verkrijgbaar? Bekijk dan de laagste prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je nooit teveel betaalt: