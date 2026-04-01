Dit nieuwe Apple-product ligt nú in de winkels (en zoveel betaal je)

Vanaf vandaag is de nieuwe AirPods Max 2 officieel verkrijgbaar. Hieronder vind je een overzicht van de verkooppunten, levertijden én alle informatie die je over deze koptelefoon moet weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods Max 2 scoor je vanaf vandaag hier

Op zoek naar een premium koptelefoon die perfect aansluit op je Apple-apparaten? Goed nieuws: de AirPods Max 2 is vanaf vandaag verkrijgbaar. Met een introductieprijs van 579 euro blijft de prijs gelijk aan die van zijn voorganger. Hieronder vind je een overzicht van verkooppunten, levertijden en meer details over deze gloednieuwe koptelefoon.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit wil je weten over de AirPods Max 2

De AirPods Max 2 volgt de originele AirPods Max op, Apple’s eerste over-ear-koptelefoon met actieve ruisonderdrukking, net als bij de AirPods Pro. Deze premium koptelefoon verscheen in december 2020, waardoor een opvolger na ruim vijf jaar zeker meer dan welkom was.

Apple behoudt bij de AirPods Max 2 grotendeels het vertrouwde design, met dezelfde kleuren en een accuduur van 20 uur per lading. Gelukkig introduceert de vervanging van de H1-chip door de krachtigere H2-chip wel flinke verbeteringen, zoals ruim 1,5 keer betere ruisonderdrukking en extra functies voor de beste geluidskwaliteit.

De AirPods Max 2 ondersteunt nu adaptieve audio, waarmee gepersonaliseerd volume en gespreksdetectie worden toegevoegd. Door actieve ruisonderdrukking en de transparantiemodus slim te combineren, past adaptieve audio het geluid perfect aan op de omgeving om je heen.

Daarnaast biedt de AirPods Max 2 Live Vertalen: een functie waarmee je gesprekken voert met mensen in een onbekende taal. Gesprekken worden automatisch vertaald en uitgesproken via je koptelefoon.

Huidige levertijden AirPods Max 2

De voorraad van de AirPods Max 2 is momenteel erg beperkt. Hieronder vind je een overzicht van de actuele levertijden. We werken deze regelmatig bij, dus houd dit artikel in de gaten voor de meest recente updates.

Webshop Paars Midder-nacht Oranje Sterrenlicht Blauw Media-Markt Niet op voorraad Niet op voorraad Niet op voorraad Niet op voorraad Niet op voorraad Bekijk hier Amazon Op voorraad Niet op voorraad Niet op voorraad Op voorraad Op voorraad Bekijk hier Bol Nog niet beschik-baar Nog niet beschik-baar Nog niet beschik-baar Nog niet beschik-baar Nog niet beschik-baar Bekijk hier Belsimpel Op voorraad Op voorraad Op voorraad Op voorraad Op voorraad Bekijk hier Coolblue Binnen-kort leverbaar Binnen-kort leverbaar Binnen-kort leverbaar Binnen-kort leverbaar Binnen-kort leverbaar Bekijk hier