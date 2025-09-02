AirPods zijn overrated, dit is waarom EarPods met draad tóch beter zijn

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
2 september 2025, 14:00
3 min leestijd
AirPods zijn overrated, dit is waarom EarPods met draad tóch beter zijn

AirPods zijn tof, maar Apple verkoopt ook nog steeds Earpods. En die zijn soms zelfs wat beter dan de oortjes zonder draad. Wij vertellen je waarom.

AirPods zijn overrated, dit is waarom EarPods met draad eigenlijk beter zijn

Apple verkoopt naast zijn AirPods ook nog steeds EarPods (dit is de bedrade versie van AirPods). Hoewel draadloze oortjes ontzettend populair zijn geworden, is er ook een groep mensen die zweren bij oortjes mét draad. Ook een groep Apple-fans heeft liever een setje oortjes met kabeltje. Maar waarom eigenlijk?

1. De prijs

Misschien is dit wel de belangrijkste reden: de EarPods zijn een stuk goedkoper dan AirPods. Vooral de AirPods Pro 2 zijn behoorlijk prijzig (€ 214,95), terwijl EarPods al vaak voor twee tientjes te koop zijn. Daarmee zijn deze AirPods met draadje een budgetvriendelijke keuze.

Earpods verbonden met een iPhone

2. Opladen is niet nodig

De EarPods met draad hoef je in tegenstelling tot de AirPods nooit op te laden. Dat is ook handig als je regelmatig vergeet om je oordopjes op de lader te leggen. Gewoon de AirPods in je iPhone prikken en je kunt luisteren.

3. Betere stabiliteit (geen problemen met bluetooth)

De AirPods maken via bluetooth verbinding met je iPhone. En dat werkt meestal prima. Maar het kan soms ook wat gaan storen. De bedrade oortjes hebben daar geen last van.

4. Je raakt ze (bijna) niet kwijt

Je bent vast wel eens je AirPods kwijtgeraakt. Als ze per ongeluk een keer uit je oor vallen, stuiteren ze vaak alle kanten op. Daarna is het goed zoeken om ze terug te vinden. Je kunt de oortjes dan wel via de Zoek mijn-app terugvinden, maar het blijft irritant.

De EarPods met draad hebben daar natuurlijk minder last van. Als een van de oordopjes uit je oor valt, blijft hij natuurlijk aan de kabel bungelen. Ook blijven beide oordopjes altijd bij elkaar dankzij het kabeltje.

5. Minder last van vertragingen

AirPods zonder draad hebben soms last van vertraging. Dat maakt niet zo heel veel uit als je muziek aan het luisteren bent. Maar bij het gamen kan het nogal vervelend zijn als het geluid nét iets later komt dan je zou verwachten.

Earpods Apple

De EarPods met een kabel hebben daar geen last van. Dus wanneer het belangrijk is dat je geluid geen vertraging heeft, zijn deze bedrade oortjes de betere keuze.

6. Gezondheid en veiligheid

Sommige mensen vinden bedrade oortjes prettiger omdat ze zich zorgen maken over de straling van bluetooth (ook al is die erg laag en volgens onderzoeken veilig).

7. Compatibiliteit

De oortjes werken direct met elk apparaat dat een Lightning-, een usb-c- of een 3,5 mm jack-poort heeft, afhankelijk van de versie die je hebt gekocht. Daarnaast heb je geen gezeur met het maken van een koppeling of het checken van de bluetooth-instellingen.

Earpods in oor

Toch AirPods zónder draad?

Wil je toch liever AirPods zónder draad? Dan moet je nog kiezen welke AirPods je wilt hebben. Je hebt dan de keuze tussen de AirPods Pro 2 en de AirPods 4 (met of zonder ruisonderdrukking). De AirPods Pro 2 zijn wat duurder, maar ze klinken dan ook een stukje beter dan de AirPods 4.

Wil je geen siliconen dopjes en toch ruisonderdrukking? Dan moet je bij de AirPods 4 met ruisonderdrukking zijn. Hoef je helemaal geen ruisonderdrukking? Dan zijn de AirPods 4 zonder noisecancelling de beste voor jou.

Voor de beste prijzen kun je het beste onze AirPods-prijsvergelijker even bekijken. Dan weet je zeker dat je niet teveel gaat betalen.

