iPhone 17 nu tot €385 voordeel tijdens Black Friday!

Bekijk actie

AirPods Pro 3, AirPods 4 en meer tijdelijk flink goedkoper tijdens Black Friday

Maurice Snijders
Maurice Snijders
22 november 2025, 13:00
5 min leestijd
AirPods Pro 3, AirPods 4 en meer tijdelijk flink goedkoper tijdens Black Friday

Black Friday 2025 komt eraan en dat betekent perfecte timing als je nog op zoek bent naar nieuwe AirPods: hier scoor je de allerbeste deals!

Lees verder na de advertentie.

AirPods zijn deze Black Friday goedkoper dan ooit

Tijdens Black Friday zijn eigenlijk alle AirPods wel goedkoper verkrijgbaar. Of je nu op zoek bent naar de nieuwe AirPods Pro 3 of naar de AirPods 4 met of zonder noise cancelling, dit is in alle gevallen het ideale moment om toe te slaan.

Black Friday valt dit jaar op vrijdag 28 november, maar de aanbiedingen beginnen al veel eerder. Het kan zijn dat de korting rond of op 28 november het hoogst is, maar de keerzijde is dat jouw favoriete AirPods dan al zijn uitverkocht. De meeste webshops hebben namelijk maar beperkte voorraad, dus op=op!

Dit zijn de deals

AirPods Pro 3 AirPods Pro 2 AirPods 4 met noise cancellation AirPods 4 zonder noise cancellation AirPods Max

AirPods Pro 3

airpods pro 3

De AirPods Pro 3 zijn Apple’s geavanceerdste oortjes. De geluidskwaliteit is beter en de actieve ruisonderdrukking is effectiever. De pasvorm van de AirPods Pro is voor het eerst in jaren veranderd. De oordopjes hebben een andere vorm, zodat ze geschikt zijn voor vrijwel alle personen. Je krijgt standaard vijf maten opzetstukjes, bij de AirPods Pro 2 zijn dat er nog drie. Dit is niet het enige voordeel van de vernieuwde opzetstukjes, want ze zorgen ook voor betere ruisonderdrukking (volgens Apple twee keer zo goed in vergelijking met de AirPods Pro 2).

De AirPods Pro 3 hebben voor het eerst een hartslagmeter. Met nieuwe sensoren registreren de oortjes je hartslag, die vervolgens terugziet in de Gezondheid-app op je iPhone. De hartslagmeter werkt alleen tijdens work-outs, zodat je precies ziet wat je hartslag is tijdens het sporten. Heb je een training voltooid? In dat geval zie je alle gegevens van de hartslagmetingen terug op je iPhone. Daar had je tot nog toe een Apple Watch voor nodig.

AirPods Pro 3 tijdens Black Friday 2025:

AirPods Pro 3 bij Bol: van 249 euro voor 234,95 euro

AirPods Pro 3 bij Bol: van 249 euro voor 234,95 euro

AirPods Pro 3 bij Amazon: van 249 euro voor 229 euro

AirPods Pro 3 bij Amazon: van 249 euro voor 229 euro

AirPods Pro 3 bij MediaMarkt: van 249 euro voor 229 euro

AirPods Pro 3 bij MediaMarkt: van 249 euro voor 229 euro

AirPods Pro 3 bij Coolblue: van 249 euro voor 239 euro

AirPods Pro 3 bij Coolblue: van 249 euro voor 239 euro

AirPods Pro 2

AirPods Pro 2

Hoewel je bij de AirPods Pro 2 de hartslagmeter van de AirPods Pro 3 moet missen, zijn het nog altijd uitstekende oordopjes. Ze blinken uit in geluidskwaliteit en comfort. Dankzij de krachtige H2-chip geniet je van indrukwekkende actieve ruisonderdrukking en helder geluid met diepe bassen en sprankelende hoge tonen. De oordopjes passen zich automatisch aan je omgeving aan met adaptieve audio, waardoor je altijd het beste geluid ervaart. 

Daarnaast zijn ze uitgerust met ruimtelijke audio, een transparantiemodus waarmee je omgevingsgeluid hoort zonder dat je de oordopjes uit hoeft te doen. Bovendien zijn de AirPods Pro 2 uitgerust met de handige touch-bediening op de steeltjes. De batterij gaat tot zes uur mee op één lading en in de MagSafe-oplaadcase laad je ze snel weer op. De AirPods Pro 2 zijn bovendien zweet- en waterbestendig, wat ze ideaal maakt voor dagelijks gebruik en sporten.

AirPods Pro 2 tijdens Black Friday 2025:

AirPods Pro 2 bij Bol: van 229 euro voor 209,95 euro

AirPods Pro 2 bij Bol: van 229 euro voor 209,95 euro

AirPods Pro 2 bij Amazon: van 229 euro voor 209 euro

AirPods Pro 2 bij Amazon: van 229 euro voor 209 euro

AirPods Pro 2 bij Coolblue: van 229 euro voor 226 euro

AirPods Pro 2 bij Coolblue: van 229 euro voor 226 euro

AirPods 4 met noise cancellation

AirPods

De AirPods 4 hebben nagenoeg hetzelfde design als de derde generatie AirPods. Apple gaf de AirPods 3 een vernieuwd uiterlijk, dat sterk leek op het design van de AirPods Pro. Het grote verschil tussen de reguliere AirPods en de AirPods Pro zijn de oordopjes. De AirPods Pro hebben wel siliconen oordopjes, die we bij de AirPods 4 niet terugzien.

De AirPods 4 zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen. Eén uitvoering met actieve ruisonderdrukking en een zonder. Actieve ruisonderdrukking was voorheen alleen beschikbaar op de AirPods Pro. Met actieve ruisonderdrukking worden achtergrondgeluiden gefilterd door de AirPods 4. Zo hoor je geen lawaai meer in een drukke trein, vliegtuig of andere ruimte en komt de audio beter naar voren in de oortjes. Neem je deel aan het verkeer? Dan schakel je de transparantiemodus in.

AirPods 4 met ANC tijdens Black Friday 2025:

AirPods 4 (ANC) bij Bol: van 199 euro voor 164,95 euro

AirPods 4 (ANC) bij Bol: van 199 euro voor 164,95 euro

AirPods4 (ANC): van 199 euro voor 164,95 euro

AirPods4 (ANC): van 199 euro voor 164,95 euro

AirPods 4 (ANC) bij MediaMarkt: van 199 euro voor 189 euro

AirPods 4 (ANC) bij MediaMarkt: van 199 euro voor 189 euro

AirPods 4 (ANC) bij Coolblue: van 199 euro voor 189 euro

AirPods 4 (ANC) bij Coolblue: van 199 euro voor 189 euro

AirPods 4 zonder noise cancellation

Heb je geen actieve ruisonderdrukking oftewel noise cancellation nodig, dan betaal je dus ook minder voor deze variant. Beide versies van de AirPods 4 draaien op de H2-chip. Deze processor zagen we al in de AirPods Pro 2. De AirPods 3 draaien nog op de H1-chip, net als de tweede generatie AirPods.

Bij de AirPods 4 is dit dus verbeterd. Je merkt het verschil vooral wanneer je naar muziek luistert. De AirPods 4 hebben namelijk minder vervorming en nog krachtigere bastonen dankzij de nieuwe processor. Bovendien heeft de H2-chip een groter audiobereik dan de H1-chip, waardoor de muziek enorm helder klinkt.

AirPods 4 zonder ANC tijdens Black Friday 2025:

AirPods 4 bij Bol: van 149 euro voor 126,99 euro

AirPods 4 bij Bol: van 149 euro voor 126,99 euro

AirPods4 bij Amazon: van 149 euro voor 128,95 euro

AirPods4 bij Amazon: van 149 euro voor 128,95 euro

Scoor de AirPods 4 bij MediaMarkt: voor 149 euro

Scoor de AirPods 4 bij MediaMarkt: voor 149 euro

Scoor de AirPods 4 bij Coolblue: van 149 euro voor 141 euro

Scoor de AirPods 4 bij Coolblue: van 149 euro voor 141 euro

max

AirPods Max

De AirPods Max is in dit artikel de vreemde eend in de bijt. Het is de kwaliteit en het draagcomfort van de AirPods, maar dan in een over-ear-koptelefoon. De AirPods Max onderscheidt zich dankzij uitstekend geluid en allerlei audiofuncties, waaronder actieve ruisonderdrukking. De oorkussens zijn afgewerkt met een hoogwaardig materiaal waardoor muziek vol klinkt, het toonbereik groot is en de bas diep aanvoelt.

Bovendien beschikt de AirPods Max over Adaptieve EQ. Deze audiostand analyseert continu hoe jij je de hoofdtelefoon draagt om hier vervolgens de muziekinstellingen op aan te passen. Verder zit er op de zijkant van de AirPods Max een Digitale Kroon, die we kennen van de Apple Watch. Je gebruikt dit knopje om de over-ear-koptelefoon te bedienen. Door aan de Digitale Kroon te draaien regel je het volume en je opent Siri door de knop ingedrukt te houden.

AirPods Max tijdens Black Friday 2025:

AirPods Max bij Amazon: vanaf 498 euro

AirPods Max bij Amazon: vanaf 498 euro

AirPods Max bij Bol: vanaf 515 euro

AirPods Max bij Bol: vanaf 515 euro

AirPods Max bij MediaMarkt: van 579 euro voor 529 euro

AirPods Max bij MediaMarkt: van 579 euro voor 529 euro

AirPods Max bij Coolblue: van 579 euro voor 529 euro

AirPods Max bij Coolblue: van 579 euro voor 529 euro

Powered by:
Partner 1
Partner 2
Partner 3
Partner 4
Partner 5
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Black Friday Apple audio en tv Apple AirPods 4 AirPods Pro 2 AirPods Pro 3

Bekijk ook

Zo scoor je gratis AirPods Pro 3, iPad 2025 en meer tijdens Black Friday

Zo scoor je gratis AirPods Pro 3, iPad 2025 en meer tijdens Black Friday

18 november 2025

AirPods Pro 3 nu al in prijs gedaald

AirPods Pro 3 nu al in prijs gedaald

11 november 2025

Dit gebeurt er met de prijzen van de iPhone 17 en meer tijdens Black Friday 2025

Dit gebeurt er met de prijzen van de iPhone 17 en meer tijdens Black Friday 2025

7 november 2025

Hier pre-order je de AirPods Pro 3 (en heb je ze als eerste in huis)

Hier pre-order je de AirPods Pro 3 (en heb je ze als eerste in huis)

9 september 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Vergelijk
Verkopen
Black Friday
Over ons Contact Adverteren