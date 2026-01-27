Zo scoor je de AirPods 4 tijdelijk voor minder dan 30 euro

Ben je op zoek naar nieuwe oordopjes en wil je de gloednieuwe AirPods 4 flink goedkoper scoren? Lees dan snel verder, want met deze aanbieding haal je ze al in huis voor minder dan 30 euro!

AirPods 4 scoor je op deze manier voor minder dan 30 euro

Wil je graag nieuwe oordopjes, maar geef je daar het liefst niet te veel geld aan uit? Dan hebben we goed nieuws. Als je via Mobiel.nl een nieuw sim only-abonnement van KPN of Vodafone afsluit, ontvang je tijdelijk een cadeaubon van Mobiel.nl ter waarde van 100 euro.

Dit tegoed kun je vrij besteden in de accessoireshop van Mobiel.nl, al moet je het volledige bedrag wel in één keer gebruiken. Dankzij deze tijdelijke actie scoor je de gloednieuwe AirPods 4 nu bijvoorbeeld al voor slechts 27 euro. Hieronder zetten we alle details van deze deal overzichtelijk voor je op een rij.

Sim only van Vodafone: al vanaf 13,50 euro per maand

Als nieuwe klant bij Vodafone sim only krijg je tijdelijk 100 euro accessoiretegoed van Mobiel.nl cadeau. Deze deal geldt voor alle tweejarige abonnementen, ongeacht of je 3 GB data of onbeperkt wilt. Voor eenjarige abonnementen geldt het alleen vanaf 30 GB; een instapbundel met 3 GB data en 150 minuten kost slechts 13,50 euro per maand. Hieronder alle Vodafone-abonnementen overzichtelijk op een rij.

Data Minuten/SMS Looptijd Maandprijs 3 GB 150 minuten + sms 24 maanden 13,50 euro 15 GB 150 minuten + sms 24 maanden 18,50 euro 30 GB 150 minuten + sms 24 maanden 22 euro 50 GB 150 minuten + sms 24 maanden 30 euro Unlimited Start (50 GB per maand) Onbeperkt 24 maanden 27,50 euro Unlimited Plus

(75 GB per maand) Onbeperkt 24 maanden 32,50 euro Unlimited Max

(100 GB per maand) Onbeperkt 24 maanden 42,50 euro

Wil je liever iets anders dan de 100 euro aan accessoiretegoed? Dat kan ook. Bij een nieuw sim only-abonnement van Vodafone kun je namelijk kiezen uit de JBL Live Flex 3-oordopjes (t.w.v. 160 euro), de Galaxy Buds 3 (t.w.v. 109 euro) of een JBL-koptelefoon (t.w.v. 100 euro).

Sim only van KPN: al vanaf 14 euro per maand

Kies je liever voor een nieuwe sim only van KPN? Dat kan natuurlijk ook! Je krijgt daarbij ook een accessoiretegoed van 100 euro om te besteden in de accessoireshop van Mobiel.nl. De actie geldt al vanaf het KPN-abonnement met 0 GB data en 150 belminuten/sms’jes, voor slechts 14 euro per maand.

Data Minuten/SMS Looptijd Maandprijs 0 GB 150 minuten + sms 24 maanden 14 euro 8 GB 150 minuten + sms 24 maanden 17,50 euro 15 GB 150 minuten + sms 24 maanden 20 euro Unlimited 50 (40 GB per maand) Onbeperkt 24 maanden 26,50 euro Unlimited 400

(50 GB per maand) Onbeperkt 24 maanden 31,50 euro SuperUnlimited

(75 GB per maand) Onbeperkt 24 maanden 33 euro SuperUnlimited+

(100 GB per maand) Onbeperkt 24 maanden 36,50 euro

