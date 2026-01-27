iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Bekijk actie

Zo scoor je de AirPods 4 tijdelijk voor minder dan 30 euro

Jane van Brakel
Jane van Brakel
27 januari 2026, 17:21
2 min leestijd
Zo scoor je de AirPods 4 tijdelijk voor minder dan 30 euro

Ben je op zoek naar nieuwe oordopjes en wil je de gloednieuwe AirPods 4 flink goedkoper scoren? Lees dan snel verder, want met deze aanbieding haal je ze al in huis voor minder dan 30 euro!

Lees verder na de advertentie.

AirPods 4 scoor je op deze manier voor minder dan 30 euro

Wil je graag nieuwe oordopjes, maar geef je daar het liefst niet te veel geld aan uit? Dan hebben we goed nieuws. Als je via Mobiel.nl een nieuw sim only-abonnement van KPN of Vodafone afsluit, ontvang je tijdelijk een cadeaubon van Mobiel.nl ter waarde van 100 euro.

Dit tegoed kun je vrij besteden in de accessoireshop van Mobiel.nl, al moet je het volledige bedrag wel in één keer gebruiken. Dankzij deze tijdelijke actie scoor je de gloednieuwe AirPods 4 nu bijvoorbeeld al voor slechts 27 euro. Hieronder zetten we alle details van deze deal overzichtelijk voor je op een rij.

100 euro tegoed bij een Vodafone-abonnement

100 euro tegoed bij een Vodafone-abonnement
100 euro tegoed bij een KPN-abonnement

100 euro tegoed bij een KPN-abonnement

Sim only van Vodafone: al vanaf 13,50 euro per maand

AirPods 4
AirPods 4.

Als nieuwe klant bij Vodafone sim only krijg je tijdelijk 100 euro accessoiretegoed van Mobiel.nl cadeau. Deze deal geldt voor alle tweejarige abonnementen, ongeacht of je 3 GB data of onbeperkt wilt. Voor eenjarige abonnementen geldt het alleen vanaf 30 GB; een instapbundel met 3 GB data en 150 minuten kost slechts 13,50 euro per maand. Hieronder alle Vodafone-abonnementen overzichtelijk op een rij.

DataMinuten/SMSLooptijdMaandprijs
3 GB150 minuten + sms 24 maanden13,50 euro
15 GB150 minuten + sms 24 maanden18,50 euro
30 GB150 minuten + sms 24 maanden22 euro
50 GB150 minuten + sms 24 maanden30 euro
Unlimited Start (50 GB per maand)Onbeperkt24 maanden27,50 euro
Unlimited Plus
(75 GB per maand)		Onbeperkt24 maanden 32,50 euro
Unlimited Max
(100 GB per maand)		Onbeperkt24 maanden42,50 euro

Wil je liever iets anders dan de 100 euro aan accessoiretegoed? Dat kan ook. Bij een nieuw sim only-abonnement van Vodafone kun je namelijk kiezen uit de JBL Live Flex 3-oordopjes (t.w.v. 160 euro), de Galaxy Buds 3 (t.w.v. 109 euro) of een JBL-koptelefoon (t.w.v. 100 euro).

Scoor 100 euro tegoed met Vodafone

Sim only van KPN: al vanaf 14 euro per maand

Kies je liever voor een nieuwe sim only van KPN? Dat kan natuurlijk ook! Je krijgt daarbij ook een accessoiretegoed van 100 euro om te besteden in de accessoireshop van Mobiel.nl. De actie geldt al vanaf het KPN-abonnement met 0 GB data en 150 belminuten/sms’jes, voor slechts 14 euro per maand.

DataMinuten/SMSLooptijdMaandprijs
0 GB150 minuten + sms 24 maanden14 euro
8 GB150 minuten + sms 24 maanden17,50 euro
15 GB150 minuten + sms 24 maanden20 euro
Unlimited 50 (40 GB per maand)Onbeperkt24 maanden26,50 euro
Unlimited 400
(50 GB per maand)		Onbeperkt24 maanden 31,50 euro
SuperUnlimited
(75 GB per maand)		Onbeperkt24 maanden33 euro
SuperUnlimited+
(100 GB per maand)		Onbeperkt24 maanden36,50 euro

Liever iets anders dan 100 euro accessoiretegoed? Geen probleem. Sluit je een nieuw sim only-abonnement van Vodafone af, dan kun je ook kiezen voor de JBL Live Flex 3-oordopjes (t.w.v. 160 euro), de Galaxy Buds 3 (t.w.v. 109 euro) of een JBL-koptelefoon (t.w.v. 100 euro).

Scoor 100 euro tegoed met KPN

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Apple audio en tv Apple AirPods 4

Bekijk ook

Zo scoor je alleen vandaag de iPhone 17 Pro voor minder dan 1000 euro (en gratis AirPods 4)

Zo scoor je alleen vandaag de iPhone 17 Pro voor minder dan 1000 euro (en gratis AirPods 4)

8 december 2025

AirPods Pro 3, AirPods 4 en meer tijdelijk flink goedkoper tijdens Black Friday

AirPods Pro 3, AirPods 4 en meer tijdelijk flink goedkoper tijdens Black Friday

22 november 2025

Deze laptop gaat wél de hele dag mee (ADV)

Deze laptop gaat wél de hele dag mee (ADV)

1 september 2025

Zo scoor je AirPods 4 tijdelijk voor minder dan 30 euro

Zo scoor je AirPods 4 tijdelijk voor minder dan 30 euro

21 augustus 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren