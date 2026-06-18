Wil je nieuwe AirPods met ruisonderdrukking? Dan is dit hét moment, want de AirPods 4 met noise-cancelling zijn nu extra voordelig.

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Deze populaire Apple-oordopjes zijn nu goedkoper dan ooit

Ben je op zoek naar nieuwe oordopjes van Apple die ook nog eens goedkoop zijn? Dan hebben we goed nieuws, want de AirPods 4 mét active noise-cancelling (ANC) zijn nu flink in prijs gezakt. Normaal kosten deze oordopjes 199 euro, maar nu betaal je bij Amazon nog maar 141 euro.

Heb je Amazon Prime, dan is de prijs zelfs nog lager en kosten de Airpods 4 met ANC slechts 133,95 euro. Dat is een fikse korting op één van de nieuwste AirPods van Apple. Let op! Want voor deze aanbieding geldt op = op!

AirPods 4 mét ruisonderdrukking

De AirPods 4 zijn er in twee versies. Je hebt een gewone versie en een duurdere versie met actieve ruisonderdrukking. Die laatste versie is nu extra goedkoop. Met noise-cancelling wordt het geluid om je heen weggefilterd.

Zit je vaak in de trein? Of werk je in een rumoerig kantoor? Door de noise cancelling aan te zetten hoor je veel minder gepraat en ander lawaai. Zo kun je ongestoord aan het werk of lekker naar je muziek of podcasts luisteren.

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AirPods zonder siliconen dopjes

Ook fijn is dat de AirPods 4 geen siliconen dopjes hebben. Ze zitten dus niet diep in je oren, zoals de AirPods Pro dat wel doen. Dat maakt ze vooral handig voor mensen die noise-cancelling willen, maar niet houden van oordopjes met dopjes. Apple heeft bij deze versie ook het ontwerp iets vernieuwd, waardoor ze volgens het bedrijf beter en comfortabeler blijven zitten.

AirPods 4.

Dat deze oordopjes van Apple goedkoop zijn, doet overigens niets af aan alle slimme functies die je erbij krijgt. Denk aan adaptieve audio, waarbij de oortjes het volume aanpassen aan je omgeving.

Ook zit er een transparantiemodus op, zodat je juist wél kunt horen wat er om je heen gebeurt. Handig als iemand tegen je begint te praten of als je in het verkeer loopt. De H2-chip zorgt verder voor snelle verbinding met je iPhone, iPad of Mac.

Tot dertig uur luistertijd

De oplaadcase heeft usb-c en kan ook draadloos worden opgeladen. Met noise-cancelling aan luister je tot vier uur op één lading. Met de case erbij loopt dat op tot ongeveer twintig uur. Zet je noise-cancelling uit, dan haal je zelfs tot dertig uur luistertijd.