Zo scoor je AirPods 4 tijdelijk voor minder dan 30 euro

Bij Mobiel.nl is er een toffe actie voor iedereen die een sim only-abonnement van Odido afsluit. Je ontvangt 100 euro tegoed voor accessoires, waardoor je de Apple AirPods 4 nu extra voordelig in huis haalt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods 4 voor minder dan 30 euro dankzij deze actie

Bij Mobiel.nl is er momenteel een leuke actie wanneer je een nieuw sim only abonnement van Odido afsluit. Je ontvangt 100 euro accessoiretegoed, wat betekent dat je dit tegoed kunt gebruiken voor accessoires zoals de populaire Apple AirPods 4. Doordat de AirPods 4 (zonder noise cancelling) op dit moment 128,95 euro kosten, betaal je met dit accessoiretegoed minder dan 30 euro voor deze populaire Apple-oordopjes.

100 euro accessoiretegoed bij alle Odido sim only abonnementen

Deze aanbieding geldt voor alle Odido sim only-abonnementen met een looptijd van één of twee jaar. Maandabonnementen zijn uitgesloten van de actie. Het maakt verder niet uit welke databundel je kiest: van een kleine bundel met 2 GB tot een grotere bundel met onbeperkt data, je ontvangt altijd een accessoiretegoed van 100 euro.

Dit tegoed kun je gebruiken voor accessoires zoals de Apple AirPods 4, waardoor je deze nu voor een zeer scherpe prijs in huis kunt halen. Wil je liever iets anders dan oordopjes? Dat is natuurlijk ook mogelijk: je kunt ook kiezen voor een gratis JBL-koptelefoon ter waarde van 100 euro of een JBL Flip 6-speaker ter waarde van 120 euro.

Dit wil je weten over de AirPods 4

De Apple AirPods 4 zijn draadloze oordopjes met een goede geluidskwaliteit en gebruiksvriendelijke functies. Ze beschikken over de Apple H2-chip, die zorgt voor helder geluid met diepe bas en weinig vervorming.

Door de adaptieve equalizer en ruimtelijke audio klinkt muziek natuurlijk en worden omgevingsgeluiden goed gefilterd. De AirPods 4 hebben een IP54-certificering, wat betekent dat ze bestand zijn tegen stof, zweet en water, perfect voor dagelijks gebruik en tijdens het sporten. De kleine oplaadcase met usb-c zorgt voor tot 30 uur luisterplezier en ondersteunt snelladen.

Andere belangrijke kenmerken zijn actieve ruisonderdrukking (alleen bij het model met noise cancelling) en een batterijduur van 6 uur, die oploopt tot 30 uur met de meegeleverde oplaadcase. Daarnaast zorgen ze voor een vertragingvrije ervaring bij gamen en video’s kijken. Met de transparantiemodus kun je bovendien omgevingsgeluid horen wanneer dat gewenst is.