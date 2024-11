AirPods 3 goedkoper dan ooit: hier haal je ze voor minder dan 100 euro

Goed nieuws als je nog op zoek bent naar nieuwe oortjes, want de AirPods 3 zijn goedkoper dan ooit. Je haalt ze nu voor minder dan 100 euro!

AirPods 3 veel goedkoper

Ben je van plan om binnenkort nieuwe AirPods te halen? Of wil je ze cadeau doen tijdens de feestdagen? Dan is dit het moment om ze te kopen, want de AirPods 3 zijn goedkoper dan ooit. Waar de oortjes bij Apple oorspronkelijk 199 euro kostten, krijg je de derde generatie AirPods nu al voor 99,95 euro! Kies je voor de uitvoering met MagSafe bij de oplaadcase? Dan ben je 109,95 euro kwijt bij iBood.

Het verschil tussen de twee uitvoeringen is terug te vinden bij de oplaadcase. Bij de goedkopere variant van de AirPods 3 kun je het doosje alleen bekabeld opladen, de uitvoering met MagSafe is ook draadloos oplaadbaar. Dat is vooral handig als je een Apple Watch hebt, want de AirPods 3 kunnen dan ook opgeladen worden met de kabel van de smartwatch. Is dat geen vereiste voor je? Dan kun je de AirPods 3 al voor minder dan 100 euro halen.

Meer over de AirPods 3

Bij de AirPods 3 heeft Apple een nieuw design doorgevoerd, want de oortjes lijken op de AirPods Pro. Zo zijn de steeltjes van de oortjes veel korter en is de pasvorm verbeterd. Vind je de siliconen opzetstukjes van de AirPods Pro niet prettig zitten? Dan zijn de AirPods 3 de juiste keuze, want die werken zonder deze oordopjes. Ook zijn de oortjes beter waterbestendig, zodat ze beter tegen regen en zweet kunnen.

Daarnaast beschikken de AirPods 3 over geavanceerde functies als ruimtelijke audio en drukbediening. Met ruimtelijke audio registreren de oortjes alle bewegingen die je maakt met je hoofd. Op die manier komt het geluid van de serie, film of je muziek van alle kanten, waardoor het voelt alsof je er middenin zit. De audio bedien je via de druksensoren van de AirPods, zodat je geen iPhone meer nodig hebt om je muziek te pauzeren of te hervatten.

Hier haal je de AirPods

Wil je ruimtelijke audio uitproberen? Bij de aankoop van de goedkopere AirPods 3 krijg je drie maanden gratis Apple Music, waardoor je alle ruimtelijke nummers van de muziekdienst kunt uitproberen. De AirPods 3 gaan zes uur lang mee, met de oplaadcase erbij is dat maar liefst dertig uur. Zo heb je geen zorgen over lege AirPods tijdens een lange reis, want de oortjes gaan meer dan een dag mee dankzij de verbeterde oplaadcase,

De goedkopere AirPods 3 bij iBood zijn compleet nieuw, maar zijn in prijs verlaagd omdat ze niet in de originele verpakking worden geleverd. Apple levert een bepaald aantal modellen van producten in bruine dozen, die worden gebruikt als vervanging wanneer een toestel kapotgaat in de garantieperiode. De vervangende toestellen worden dan uit deze bruine dozen gehaald. Ze zijn dus volledig nieuw, maar de originele verpakking ontbreekt.

Vind je dat niet erg? Dan kun je de AirPods 3 nu tegen een veel lagere prijs halen bij iBood. De AirPods 3 zijn tijdelijk veel goedkoper, dus wees er snel bij. Je kunt de oortjes halen zo lang de voorraad strekt. Het is daarom aan te raden om de AirPods 3 snel te kopen, want het is niet bekend hoeveel modellen er op voorraad zijn. Je krijgt de AirPods 3 hier: