Action verrast met een soundbar van een bekend merk (voor minder dan 100 euro)

Het geluid van je tv-speakers stelt vaak teleur, maar een soundbar lost dat probleem direct op. Deze soundbar van een wel heel bekend merk is nu beschikbaar voor slechts 79,95 euro, terwijl de adviesprijs 119 euro bedraagt. Je scoort hem uitsluitend via de webwinkel van Action.

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Deze soundbar scoor je tijdelijk flink goedkoper

Action verkoopt online de Samsung HW-B400F soundbar voor slechts 79,95 euro. De adviesprijs van dit model, dat vorig jaar op de markt kwam, bedraagt 119 euro. Voor dat bedrag haal je een soundbar in huis die je televisiegeluid direct naar een hoger niveau tilt, of je nu films, series of games kijkt.

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Mét ondersteuning voor surround sound

De HW-B400F ondersteunt surround sound, waardoor het geluid van alle kanten lijkt te komen. Je sluit hem aan via HDMI ARC, wat ook het grote voordeel heeft dat je hem daarna gewoon bedient met de afstandsbediening van je televisie. Wil je hem draadloos verbinden via Bluetooth? Dat is mogelijk, maar let op: dit werkt alleen in combinatie met een Samsung-tv die dit ondersteunt.

Woon je dicht bij de buren of kijk je graag laat op de avond nog even tv? Dan is de nachtmodus handig. Die vermindert de zware bassen, zodat je niet iedereen om je heen wakker houdt. Er wordt ook een losse afstandsbediening meegeleverd. Tot slot is de soundbar lekker compact: hij is slechts 64,1 centimeter breed en 6,65 centimeter hoog. Daardoor past hij eenvoudig onder vrijwel elke televisie.

Alleen online beschikbaar

De Samsung HW-B400F is met deze korting exclusief verkrijgbaar via de webshop van Action en kost slechts 79,95 euro. Deze soundbar wordt niet verkocht in de fysieke Action-winkels, waardoor online bestellen de enige manier is om hem in huis te halen.