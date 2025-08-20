Action heeft een solar wandlamp met camera voor slechts 35 euro!

Een wandlamp met bewegingssensor maakt je huis veiliger, maar dit exemplaar van de Action heeft ook nog een camera én werkt op zonne-energie!

Action solar wandlamp met camera

Voluit is het de LSC Smart Connect solar wandlamp met camera die je bij de Action kunt kopen. Hij geeft dus niet alleen licht (wit led-licht van 300 lumen) wanneer er beweging wordt gedetecteerd, de camera wordt ook ingeschakeld. Je ontvangt ook gelijk een melding via de bijbehorende app op je iPhone en vervolgens kun je in realtime meekijken naar de beelden. Als je die beelden wilt opslaan, gebruik je daar een micro-SD kaart van maximaal 128 GB voor (apart verkrijgbaar).

Zonne-energie is voldoende

De Action solar wandlamp met camera werkt op zonne-energie, wat betekent dat je geen kabels hoeft aan te sluiten. Voorwaarde is wel dat je de lamp op een plek hangt waar overdag voldoende zon schijnt. Bescherming voor de regen is niet nodig, want de lamp is waterbestendig volgens de IP66-classificatie. Voor het eerste gebruik is het wel noodzakelijk om de lamp via de meegeleverde usb-kabel helemaal op te laden. De ICR 18650-batterijen zijn vervangbaar als dat ooit nodig is.

Scherp beeld inclusief nachtzicht

De 3MP-camera heeft een resolutie van 2304 x 1296 pixels en geeft haarscherp beeld. Zowel overdag als ’s nachts, want het nachtzicht van de Action solar wandlamp met camera heeft een bereik van wel 8 meter. Dankzij de tweeweg-audio is het bovendien mogelijk om tegelijkertijd te luisteren en te praten.

Vrij bevestigen

Je kunt de camera aan een muur of iets vergelijkbaars bevestigen. Kies in elk geval een locatie waar het zonnepaneel niet wordt geblokkeerd door bijvoorbeeld bladeren. Het advies van de fabrikant is om de Action solar wandlamp met camera in elk geval 1,8 m tot 2,5 m boven de grond te plaatsen. Dat levert het beste beeld van iemand die daar op de grond loopt.

Een 2,4 GHz wifi-netwerk is noodzakelijk

De slimme lamp werkt overigens alleen op een 2,4 GHz wifi-netwerk, niet op een 5 GHz wifi-netwerk. Het kan dus zijn dat je jouw netwerk moet wijzigen naar 2,4 GHz in het instellingenmenu van de router. Kom je daar niet uit, neem dan contact op met jouw internetprovider.

De Action solar wandlamp met camera is er alleen online!

Ben je benieuwd geworden? Ren dan niet gelijk naar de dichtstbijzijnde Action, want de LSC Smart Connect solar wandlamp met camera is alleen online verkrijgbaar!