Action verkoopt tijdelijk deze slimme weegschaal voor minder dan 20 euro

Met deze slimme weegschaal van Action krijg je voor minder dan 20 euro een compleet beeld van je gezondheid. In dit artikel laat iPhoned je zien welke functies je allemaal kunt verwachten voor deze prijs.

Budgetvriendelijke slimme weegschaal van Action

Deze slimme én voordelige weegschaal van Action kost slechts 19,99 euro en biedt veel meer dan alleen het meten van je gewicht. Je krijgt een uitgebreide lichaamsanalyse met onder andere je BMI, vetpercentage en andere gezondheidsmetingen. Dankzij het strakke design van zwart of wit gehard glas staat hij stijlvol in elke badkamer. In dit artikel ontdek je precies welke functies je mag verwachten voor deze lage prijs.

Van BMI tot spiermassa: alles wat deze slimme weegschaal meet

Naast je gewicht berekent de weegschaal onder andere je Body Mass Index (BMI), lichaamsvet, spierpercentage, botmassa, vochtgehalte, onderhuids vet, visceraal vet, vetvrij lichaamsgewicht, skeletspiermassa, eiwitpercentage, lichaamsleeftijd en nog veel meer.

Het slimme systeem koppelt via Bluetooth direct met de gratis Fitdays-app, waarin al je meetresultaten overzichtelijk en grafisch worden weergegeven. Deze app ondersteunt synchronisatie met Google Fit, Apple Gezondheid, Samsung Health en Fitbit, en maakt het mogelijk om tot 24 gebruikersprofielen aan te maken. Zo houd je per persoon eenvoudig de resultaten bij en kun je, bijvoorbeeld binnen een gezin, alle gegevens apart opslaan en analyseren.

Bestel eenvoudig online, zonder naar de winkel te hoeven

Met deze slimme weegschaal van Action volg je eenvoudig al je fitnessdoelen, terwijl je met de handige koppeling naar Google Fit, Apple Health en Fitbit altijd en overal inzicht hebt in je gezondheid. Het beste van alles: je bestelt hem gewoon vanuit huis, want deze slimme weegschaal van Action is alleen online verkrijgbaar.

