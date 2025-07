Action verkoopt deze slimme deurbel mét camera voor minder dan 30 euro

Maak kennis met de slimme deurbel van Action: een voordelige videodeurbel met HD-beeld, nachtzicht én eenvoudige bediening via een app. Wij vertellen je er meer over in dit artikel.

Betaalbare slimme deurbel mét camera

Ben je op zoek naar een slimme deurbel met camera, maar wil je daar niet direct honderd euro of meer aan uitgeven? Action verkoopt een budgetvriendelijke variant. Voor slechts 29,95 euro verkopen ze namelijk deze LSC Smart Connect videodeurbel, een draadloze slimme deurbel met verrassend veel functies voor de prijs.

Veelzijdige slimme deurbel met camera voor minder dan 30 euro

De LSC Smart Connect videodeurbel van Action biedt verrassend veel functies voor een toestel van nog geen 30 euro. De deurbel is uitgerust met een HD-camera voor helder beeld en beschikt over infrarood nachtzicht, waarmee je ook in het donker tot vijf meter zicht hebt op je voordeur.

Via de gratis LSC Smart Connect-app kun je live meekijken én communiceren met bezoekers dankzij de ingebouwde microfoon en speaker. Of je nu op zolder zit of op vakantie bent, je kunt altijd direct reageren wanneer er wordt aangebeld. Een handige bewegingssensor zorgt ervoor dat je ook meldingen ontvangt als iemand voor je deur staat zonder aan te bellen.

Slimme deurbel van Action: veilig en betaalbaar

Daarnaast kun je beelden opslaan op een microSD-kaart (tot 128 GB), zodat je altijd kunt terugkijken wat er is gebeurd. De deurbel werkt via 2.4GHz wifi en is eenvoudig te koppelen aan de app op je smartphone. Action levert standaard een draadloze gong mee, zodat je ook in huis hoort als er wordt aangebeld, zelfs als je telefoon niet in de buurt is.

Voor extra veiligheid is de deurbel voorzien van een anti-sabotageschroef, zodat hij stevig bevestigd blijft. De LSC Smart Connect-deurbel is daarmee een betaalbare, slimme oplossing voor wie zijn huis op een eenvoudige manier wil beveiligen zonder technische kennis of hoge kosten.

Jouw beelden veilig en lokaal opgeslagen

Een groot voordeel is dat je zelf bepaalt waar je videobeelden worden opgeslagen: lokaal op een microSD-kaart, zonder dat ze standaard de cloud in gaan. Dit zorgt ervoor dat je veel controle hebt over je eigen data, zeker als je kiest voor lokale opslag. Gebruikers hebben altijd via de app rechtstreeks toegang tot hun beelden en meldingen, ongeacht waar ze zich bevinden.

Je bent bovendien niet verplicht om een betaald cloudabonnement af te sluiten. Dit maakt de deurbel geschikt voor gebruikers die graag eenvoudig en betaalbaar hun huis willen beveiligen, terwijl ze op de hoogte blijven van wie er aan de deur staat.

Zo installeer je de slimme deurbel stap voor stap

Laad de deurbel eerst helemaal op met de bijgeleverde usb-kabel. Monteer daarna de bevestigingsplaat op de muur en klik de deurbel erop vast. Installeer de bijhorende app, maak een account aan en log in.

Controleer of je apparaat verbonden is met een 2.4GHz Wi-Fi-netwerk. Volg de stappen in de app om de deurbel te koppelen en scan de QR-code. Stel vervolgens in welke meldingen je wilt ontvangen en test de werking door op de bel te drukken. Heb je een binnenbel (chime), installeer deze dan volgens de instructies in de handleiding.

Slimme deurbel van Action: eenvoudig online te bestellen

Wil je meer weten over de slimme deurbel met camera van Action? Geen zorgen, je hoeft er niet speciaal voor naar de winkel. De LSC Smart Connect videodeurbel is namelijk alleen online te koop. Bezoek de Action-website om je bestelling te plaatsen en ervaar zelf hoe deze slimme deurbel je huis veiliger maakt.

