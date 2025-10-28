Action slimme radiatorknoppen: goedkoop alternatief voor slimme thermostaat

Wil je besparen op je energierekening? Met deze budgetvriendelijke slimme thermostaatknoppen van Action krijg je duidelijk inzicht in je energieverbruik via de bijbehorende app, waardoor je gericht kunt besparen. We zetten alle functies hieronder voor je op een rij.

Slimme thermostaatknoppen van Action

Deze Hombli startersset met slimme radiatorknoppen van Action is een betaalbare set waarmee je de temperatuur per radiator kunt regelen. De knoppen zijn slim en kunnen via een app bediend worden, wat zorgt voor meer inzicht in je energieverbruik.

De set bestaat uit meerdere thermostaatknoppen en een hub voor verbinding met je WiFi-netwerk, zodat je de temperatuur ook op afstand kunt regelen. Dit maakt het een praktische en budgetvriendelijke oplossing voor slechts 69,95 euro. Heb je de startersset al in huis? Dan scoor je nu ook tijdelijk een losse slimme radiatorknop voor slechts 29,95 euro.



Slimme thermostaatknop met diverse handige functies

Dit Hombli startpakket met slimme thermostaatknoppen, exclusief verkrijgbaar bij Action, biedt uitgebreide mogelijkheden om je woning efficiënter en comfortabeler te verwarmen. Met dit pakket regel je eenvoudig per radiator de temperatuur via de gebruiksvriendelijke Hombli-app op je smartphone. In de set zitten twee slimme thermostaatknoppen, een bridge, adapters en een usb-kabel, zodat je omgeving altijd precies verwarmd wordt zoals jij dat wilt.

De installatie is eenvoudig, zonder speciaal gereedschap, en de thermostaatknoppen passen met adapters op de meeste radiatoren. De set bevat ook een bridge die de thermostaten met je wifi-netwerk verbindt, zodat je de verwarming altijd en overal kunt bedienen.

Weekplanning, spraakbesturing en lange batterijduur

De Hombli thermostaatknoppen bieden slimme functies zoals een weekplanning waarmee je de verwarming kunt afstemmen op je dagelijkse ritme. Zo verwarm je alleen op de momenten dat het nodig is, wat energiekosten bespaart. Daarnaast is spraakbesturing mogelijk via Google Assistant, Alexa en Siri, wat het bedienen van de thermostaat extra makkelijk maakt.

Hoewel er geen ondersteuning is voor Apple HomeKit, valt de lange batterijduur van ongeveer anderhalf jaar op, waardoor je lang kunt profiteren van de batterij zonder deze vaak te hoeven wisselen. Deze combinatie van functies zorgt voor een handig en energiezuinig verwarmingssysteem.

Het is ook mogelijk meerdere thermostaatknoppen te koppelen en in één keer te bedienen, wat het systeem flexibel maakt voor grotere huizen. Dankzij deze slimme functies kun je tot wel 30 procent besparen op je stookkosten.​

Bestel gemakkelijk online

Wil je jouw huis omtoveren tot smart home? Met deze slimme thermostaatset van Action doe je dat in een handomdraai voor slechts 69,95 euro. En het mooiste van alles: je hoeft er de deur niet voor uit, want de set is exclusief online verkrijgbaar bij Action.