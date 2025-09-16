Action verkoopt een set van 3 slimme stekkers voor minder dan 21 euro

Voor minder dan 21 euro tover je jouw huis om tot smarthome met deze drie slimme stekkers van Action. iPhoned laat in dit artikel zien welke functies je allemaal kunt verwachten voor deze prijs.

Betaalbare slimme stekkers van Action

Deze LSC Smart Connect stekkers van Action zijn een slimme en betaalbare manier om bestaande apparaten eenvoudig te automatiseren en op afstand te bedienen via een smartphone-app of spraakassistent als Google Assistant of Alexa.

Je installeert de stekkers snel en gemakkelijk en tovert alles, van een lamp tot een koffiezetapparaat om tot een slim apparaat dankzij handige timers, automatiseringen en energieverbruiksmeters. Voor slechts 20,85 euro krijg je drie van deze slimme stekkers en maak je van jouw huis een smart home.

Slimme stekkers met Google Assistent en Alexa ondersteuning

Je steekt de stekker in het stopcontact en koppelt hem met de gratis app op je telefoon. Via deze app kun je apparaten aan- en uitzetten, timers instellen en ze bedienen met je stem via Google Assistent of Alexa. Let wel op: de stekker werkt op een 2.4 GHz Wi-Fi-netwerk.

De stekkers werken direct via Bluetooth en Wi-Fi, zonder dat je een aparte hub nodig hebt. Daardoor zijn ze ideaal voor beginners die slimme apparaten willen uitproberen, zonder meteen een compleet starterspakket te kopen. Voor een lage prijs krijg je zo meer controle én inzicht in je elektrische apparaten en energieverbruik.



Zo houd je je stroomverbruik in de gaten

De energiemeter in de slimme stekker van Action geeft inzicht in het stroomverbruik van het apparaat dat erop is aangesloten. Hiermee kun je precies zien hoeveel elektriciteit een apparaat gebruikt, zowel op dat moment als over een bepaalde periode. Dat helpt om sluipverbruik op te sporen, bijvoorbeeld van apparaten die aanstaan maar niet nodig zijn.

Via de app krijg je rapporten en grafieken te zien van je verbruik, waardoor je makkelijker kunt besparen op je energiekosten. Daarnaast kun je waarschuwingen instellen, bijvoorbeeld als een apparaat te veel stroom verbruikt. Deze functie werkt alleen als je stekker correct is gekoppeld en verbonden met het wifi-netwerk.

Hoe installeer ik deze slimme stekkers

Download de LSC Smart Connect app uit de Apple App Store en installeer deze op je smartphone of tablet. Open de app en maak een account aan als je deze voor het eerst gebruikt. Steek de slimme stekker in een stopcontact. Houd de knop op de slimme stekker ongeveer 10 seconden ingedrukt totdat het lampje gaat knipperen. Klik in de app op het plusje (+) om een nieuw apparaat toe te voegen en volg de aanwijzingen op het scherm. Vul het Wi-Fi wachtwoord in van het 2.4 GHz netwerk (de slimme stekker werkt niet met 5 GHz netwerken).

Bestel eenvoudig online, zonder naar de winkel te hoeven

Wil je jouw huis omtoveren tot smart home? Met deze slimme stekkers van Action doe je dat in een handomdraai voor slechts 20,85 euro. En het mooiste van alles: je hoeft er de deur niet voor uit, want deze slimme stekkers zijn exclusief online verkrijgbaar bij Action.

