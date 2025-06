Action verkoopt tijdelijk deze slimme gordijnrobot voor minder dan 50 euro

Met deze slimme gordijnrobot van Action maak je jouw huis voor minder dan 50 euro eenvoudig een stuk slimmer. iPhoned laat zien wat je van dit apparaat kunt verwachten.

Bedien je gordijnen met één druk op de knop

Met de slimme gordijnrobot van Action geef je jouw woning een slimme upgrade voor slechts 49,95 euro. Dit betaalbare apparaatje maakt het mogelijk om je gordijnen eenvoudig te automatiseren, zodat je ze voortaan met één druk op de knop of via je smartphone bedient. In dit artikel leggen we uit welke functies je kunt verwachten, hoe je hem installeert en waar je hem aanschaft.

Deze gordijnrobot van Action maakt jouw huis slimmer voor minder

De Smart Bluetooth gordijnrobot van Action is een slimme en betaalbare manier om je bestaande gordijnen te automatiseren. De installatie is eenvoudig en geschikt voor verschillende typen rails of gordijnroedes, dankzij de meegeleverde adapters. Via Bluetooth koppel je het apparaat aan de Tuya- of SmartLife-app, waarmee je automatisch open- en sluitmomenten kunt instellen.

Ook spraakbediening via Google Home of Alexa is mogelijk, mits je een aparte hub gebruikt. De robot is krachtig genoeg voor gordijnen tot 12kg en werkt met drie instelbare snelheden. Daarnaast kun je de gordijnrobot ook handmatig bedienen met de knop op het apparaat of door zacht aan het gordijn te trekken (push & go-functie).

Automatisch, stil en energiezuinig

De ingebouwde batterij (4000 mAh) is oplaadbaar via usb-c en gaat bij normaal gebruik tot zo’n zes maanden mee. Dankzij functies zoals een kalibratiefunctie, licht- en tijdschema’s en een ’thuis-simulatie’-modus, haal je veel slimme mogelijkheden in huis zonder ingewikkelde installatie of hoge kosten. Verwacht een stille, betrouwbare robot met een praktische app die je gordijngebruik comfortabeler én energiezuiniger maakt.

Hoe installeer ik deze slimme gordijnrobot van Action

Gordijnen automatiseren zonder gedoe? Met deze slimme gordijnrobot van Action regel je het in een handomdraai. Volg de stappen hieronder en je bent zo klaar met de installatie.

Kies het juiste bevestigingssysteem

Bekijk welk type gordijnrail of -roede je hebt (U-rail, I-rail of gordijnroede). Gebruik de juiste meegeleverde adapter om de robot goed te kunnen bevestigen. Bevestig de robot aan je rail of roede

Schuif de robot in de rail of hang hem aan de roede, afhankelijk van jouw situatie. Zorg dat hij stevig vastzit met de draaiknop aan de onderkant. Laad de robot op en zet ‘m aan

Laad de robot volledig op via usb-c en houd de knop een paar seconden ingedrukt om hem aan te zetten. Het blauwe lampje begint dan te knipperen. Koppel de robot aan de app

Download de Tuya of Nedis SmartLife-app, zet Bluetooth aan, en voeg het apparaat toe via de app. Volg de stappen om de robot te koppelen. Stel begin- en eindpunten in

Laat de robot de lengte van het gordijn automatisch meten of stel de begin- en eindpositie handmatig in. Daarna kun je ‘m bedienen via de app of met spraak (via aparte hub).

Bestel eenvoudig online, zonder naar de winkel te hoeven

Wil je jouw gordijnen slimmer maken en eenvoudig op afstand bedienen? Met deze slimme gordijnrobot van Action open- en sluit je jouw gordijnen via je smartphone of spraakassistent. Je hoeft er de deur niet voor uit, want dit slimme robotgordijn is exclusief online verkrijgbaar.

