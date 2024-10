Deze slimme IP-camera voor buiten kost minder dan 40 euro bij Action

Deze slimme buitencamera van de Action kost je nog geen vier tientjes. Ontdek snel wat je voor dit bedrag allemaal krijgt aan handige functies en beveiliging.

Over de buitencamera

De LSC Smart Connect IP-camera voor buiten van Action is een betaalbare en slimme oplossing voor de beveiliging van je huis. Met deze camera kun je op elk moment live videobeelden bekijken via de bijbehorende app, waar je ook bent. Dankzij de bewegingsdetectie ontvang je direct meldingen op je smartphone zodra er iets beweegt in het zicht van de camera, zodat je altijd op de hoogte bent van wat er rondom je huis gebeurt.

De camera beschikt over infrarood nachtzicht, zodat je ook in het donker helder beeld hebt en je huis continu beveiligd is. Met de LSC Smart Connect-app bedien je de camera eenvoudig, kijk je videobeelden terug en pas je de instellingen aan. Daarnaast is de camera weerbestendig en eenvoudig te installeren, perfect voor buitengebruik. En het beste van alles? De camera kost slechts 37,95 euro, een echte aanrader!

De slimme IP-buitencamera van Action installeren

Volg deze stappen om de deurbel te installeren: Bevestig de camera op de gewenste locatie met schroeven, zodat deze voldoende zonlicht krijgt voor het zonnepaneel. De camera laadt op via het zonnepaneel, dus extra bedrading is niet nodig.

Download vervolgens de aanbevolen app en volg de instructies om de camera met je Wi-Fi-netwerk te verbinden. Pas daarna de instellingen aan via de app om bewegingsdetectie en meldingen in te stellen.

Niet rennen naar de winkel maar gemakkelijk online te bestellen

Wil je de slimme deurbel van Action uitproberen? Ren dan niet meteen naar de dichtstbijzijnde winkel, want de LSC Smart Connect videodeurbel is alleen online verkrijgbaar. Bezoek de website van Action om deze deurbel te bestellen en ervaar zelf de voordelen van slimme beveiliging voor jouw huis.