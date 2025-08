Action verkoopt goedkope portable monitor: werk of game waar je wilt

Deze lichte, dunne portable monitor van Action neem je eenvoudig mee en klap je overal uit. Ideaal als extra scherm voor thuiswerken, gamen met je Nintendo Switch 2 of voor het aansluiten van je smartphone.

Action portable monitor: gemakkelijk overal mee naartoe te nemen

Deze portable monitor verkrijgbaar bij Action, is ontworpen voor flexibiliteit en gemak. Het is een licht beeldscherm dat je eenvoudig overal mee naartoe neemt. Dankzij het dunne ontwerp past hij zo in je tas en kun je hem gemakkelijk uitklappen waar je maar wilt, thuis, op kantoor, onderweg of op vakantie.

De monitor is geschikt voor diverse doeleinden: hij werkt ideaal als tweede scherm voor je laptop tijdens het thuiswerken, maar is ook perfect voor het aansluiten van een gameconsole, zoals de Nintendo Switch 2, of zelfs een smartphone. En het mooiste is dat hij slechts 79,95 euro kost.

Portable monitor met usb-c, mini-HDMI en ingebouwde speakers

Het scherm heeft een beeldverhouding van 16:9. Dit betekent dat je veel ruimte hebt om te werken en dat films of games er mooi breed uitzien. Dankzij het IPS-paneel zie je het beeld altijd goed, zelfs als je schuin van de zijkant kijkt. Dat is handig als je samen met anderen iets wilt bekijken of wanneer je de monitor op verschillende plekken gebruikt.

De monitor kun je op verschillende manieren aansluiten: via mini-HDMI of via usb-c. Dat maakt hem erg veelzijdig, je sluit hem eenvoudig aan op je laptop, gameconsole of zelfs je smartphone. In de monitor zitten twee ingebouwde luidsprekers, waardoor je geen aparte speakers nodig hebt als je onderweg bent.

Daarnaast wordt deze monitor geleverd met een handige magnetische standaard, een mini-HDMI-kabel, een usb-c-kabel en een adapter. Zo heb je meteen alles in huis om de monitor direct te gebruiken, waar je ook bent.

De ideale reisgenoot voor je Nintendo Switch 2: portable monitor van Action

Deze monitor is niet alleen ideaal voor thuiswerken, maar ook zeer geschikt voor het gamen. Stel, je gaat binnenkort op vakantie met je gezin of vrienden en wilt je Nintendo Switch 2 meenemen om samen Mario Kart te spelen. Dankzij deze portable monitor van Action kun je overal genieten van Full HD-beeld op een groter scherm, zodat iedereen mee kan kijken (let op: hiervoor heb je wel het dockingstation nodig van de Nintendo Switch 2).

Na het gamen koppel je de monitor moeiteloos los en klap je hem eenvoudig in, waardoor hij perfect is om overal mee naartoe te nemen. Zo heb je altijd en overal jouw extra scherm bij de hand, of je nu werkt of gamet.

Bestel eenvoudig online, zonder naar de winkel te hoeven

Met deze portable monitor van Action kun je overal aan de slag, of je nu wilt werken of gamen, thuis of onderweg. Je bestelt hem eenvoudig online, dus je hoeft de deur niet uit, want deze monitor is exclusief via de webshop verkrijgbaar. Zo heb je altijd en overal een extra scherm binnen handbereik.

