Action verkoopt slimme HDMI sync box met LED-strip voor je tv voor minder dan 35 euro

De zomer is voorbij en het is weer tijd om lekker op de bank te kruipen met je favoriete films en series. Wil je het bioscoopgevoel thuis beleven? Met deze HDMI Sync Box van Action geef je jouw televisie direct een upgrade.

Bioscoopgevoel thuis voor minder dan 35 euro

Deze HDMI Sync Box met lichtstrip van Action zorgt ervoor dat het licht achter je tv meekleurt met het beeld dat je kijkt, zodat films, muziek en games extra sfeervol en spannend worden. Je plakt de strip eenvoudig achter je tv, sluit de box aan en regelt alles snel via een app op je smartphone. Zo maak je zonder gedoe van elk tv-moment een belevenis op je bank. En het mooiste van alles is dat je hier slechts 34,95 euro voor afrekent.

Maak van je woonkamer een thuisbioscoop

Met deze HDMI Sync Box met lichtstrip van Action maak je het eenvoudig om de verlichting achter je tv aan te passen aan wat er op het scherm gebeurt, zodat je films, muziek en games veel meeslepender en sfeervoller worden. Het pakket bestaat uit een siliconen ledstrip, een HDMI Sync Box en handige clips voor eenvoudige montage, en is geschikt voor televisies tot 65 inch. Hij ondersteunt HDMI 2.0 met resoluties tot 4K bij 60 Hz.

Je sluit alles gemakkelijk aan met behulp van de bijgeleverde HDMI-kabel, waarna je via de LSC Smart Connect app kleuren, helderheid en effecten direct kunt regelen op je smartphone. Naast het vergroten van de sfeer is deze Sync Box ook heel betaalbaar: je betaalt slechts 34,95 euro in de webshop van Action.

Hoe installeer ik deze slimme HDMI sync box

Wil je jouw filmavond naar een geheel nieuw niveau tillen? Met deze slimme HDMI Sync Box van Action creëer je moeiteloos een indrukwekkende lichtbeleving die perfect meebeweegt met wat er op je tv gebeurt. Dankzij de eenvoudige installatie en bediening met je smartphone zet je in een mum van tijd de sfeerverlichting aan. Zo installeer je de HDMI sync box van Action:

Bevestig de lichtstrip aan de achterkant van je tv met de meegeleverde clips; Sluit de lichtstrip aan op de usb-poorten van de HDMI Sync Box; Verbind je mediabron via HDMI met de Sync Box en de Sync Box via HDMI met je tv; Sluit de HDMI Sync Box aan op stroom met de meegeleverde adapter; Download de ‘LSC Smart Connect’- app, verbind met de Sync Box en stel de verlichting in.

LSC Smart Connect Electro Cirkel Retail B.V

Bestel eenvoudig online, zonder naar de winkel te hoeven

Wil de ultieme thuisbioscoop ervaring? Met deze HDMI Sync Box van Action til je jouw filmervaring thuis naar een hoger niveau. Je hoeft er de deur niet voor uit, want deze HDMI Sync Box is exclusief online verkrijgbaar bij Action.

