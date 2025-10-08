Action verkoopt deze slimme gordijnrobot voor minder dan 40 euro

Wil je slimme gordijnen in huis zonder veel geld uit te geven? Met deze slimme gordijnrobot van Action kan het eenvoudig. Lees hieronder alles over deze handige gadget.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Automatisch gordijnen openen en sluiten met je telefoon

De slimme gordijnrobot van Action is een betaalbare en slimme oplossing om je huis met weinig moeite een stukje moderner te maken. Stel je voor dat je lekker op de bank ligt en je gordijnen nog even wilt sluiten, gewoon met je telefoon.

Voor slechts 39,95 euro haal je deze handige robot in huis, die je bestaande gordijnen automatisch open en dicht kan schuiven. Het apparaat is eenvoudig te installeren, werkt via Bluetooth met de Nedis SmartLife-app en biedt functies zoals timers en spraakbesturing via Google Home en Amazon Alexa. Hieronder vind je alle belangrijke informatie over deze slimme gadget!

Alle specificaties op een rijtje

De slimme gordijnrobot van Action is een compact apparaat van 11 x 6 x 14 cm dat gemakkelijk op je gordijnroede of -rail past. Het werkt met roedes en rails tussen 15 en 32 millimeter en kan gordijnen tot 12 kilo soepel openen en sluiten. De robot wordt geleverd met verschillende adapters voor een goede pasvorm en wordt aangedreven door een oplaadbare 4000 mAh batterij die tot wel zes maanden meegaat bij gemiddeld gebruik.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bedien je gordijnen eenvoudig met de Action gordijnrobot

De slimme gordijnrobot van Action biedt verschillende handige functies om het gebruik zo eenvoudig mogelijk te maken. Je bedient hem via de Nedis SmartLife-app op je smartphone en via Bluetooth, waarmee je jouw gordijnen open en dicht kunt doen, maar ook timers kunt instellen zodat je gordijnen automatisch op bepaalde tijden openen of sluiten. Dat is vooral handig als je niet thuis bent, zo lijkt het van buiten alsof er toch iemand aanwezig is.

Daarnaast heeft de robot een ‘Push & Go’ functie: als je het gordijn een zetje geeft, begint de robot automatisch het gordijn volledig te openen of te sluiten. Ook is spraakbesturing mogelijk via Google Home en Amazon Alexa, waardoor je de gordijnen met je stem kunt bedienen. De robot werkt stil en geeft je zo eenvoudig een stukje smart home in huis zonder ingewikkelde installaties of hoge kosten.

Hoe installeer ik deze slimme gordijnrobot

Met deze slimme gordijnrobot maak je gewone gordijnen in een handomdraai slim. Hij past op bestaande gordijnrails en -roedes. Het installeren is heel makkelijk: je kiest de juiste adapter, klikt de robot vast, zet ’m aan en koppelt via Bluetooth met de Nedis SmartLife-app. Daarna kun je direct je gordijnen openen en sluiten via de app. Handig als je niet steeds wilt opstaan als de zon op je beeldscherm of televisie schijnt, en als je ’s morgens liever niet zelf je gordijnen open wilt doen.

Nedis SmartLife NEDIS bv 9.0 (6.205 reviews) Gratis via App Store via App Store

Bestel gemakkelijk online

Wil je jouw huis omtoveren tot smart home? Met deze slimme gordijnrobot van Action doe je dat in een handomdraai voor slechts 39,95 euro. En het mooiste van alles: je hoeft er de deur niet voor uit, want deze slimme gordijnrobot is exclusief online verkrijgbaar bij Action.