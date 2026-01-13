Met deze goedkope slimme gadgets van Action houd jij je voornemens wél vol

Ben je net als velen begonnen met goede voornemens? Goed nieuws: met deze Action-gadgets wordt het een stuk gemakkelijker om ze vol te houden. We zetten de beste drie hieronder voor je op een rij.

Deze Action-gadgets ondersteunen je bij goede voornemens

Het is weer januari, de tijd waarin bijna iedereen nieuwe goede voornemens maakt voor een gezonder, fitter leven. Action speelt hier slim op in met een aantal betaalbare slimme gadgets die je zeker helpen om die doelen te bereiken en vol te houden.​

Van smartwatches die je sport en slaap bijhouden tot slimme weegschalen en slowjuicers voor gezondere voeding: deze gadgets maken het een stuk gemakkelijker om deze goede voornemens vol te houden. Hieronder hebben we de interessantste opties voor je op een rij gezet.

Denver smartwatch: voor slechts 19,95 euro

Deze Denver smartwatch kost slechts 19,95 euro en is te koop bij Action. Het is een superlicht horloge met een zachte rubberen band, zodat je hem de hele dag comfortabel draagt. Het heldere amoled-scherm laat al je meldingen, oproepen en berichten zien, en je kunt zelfs handsfree bellen via Bluetooth.

Dankzij de IP67-waterdichte behuizing draag je hem zonder zorgen tijdens het sporten, zelfs bij zweet of regen. Hij biedt meer dan 100 sportmodi, waaronder hardlopen, fietsen, yoga en zwemmen, en houdt bovendien je hartslag, slaapkwaliteit, bloeddruk, zuurstofgehalte en menstruatiecyclus nauwkeurig bij. Dat maakt hem ideaal om je gezondheid goed te monitoren.

Je koppelt het slimme horloge eenvoudig aan de gratis Da Fit-app op je iPhone en laadt het apparaat in slechts vier uur op voor een gebruiksduur tot wel zes dagen. Het is exclusief verkrijgbaar via de Action-webshop, dus wees er snel bij als je een betaalbare smartwatch zoekt voor al je fitnessdoelen.

Action slimme weegschaal: voor slechts 29,95 euro

De Silvergear smart weegschaal van Action meet veel meer dan alleen je gewicht en is ideaal om beter inzicht te krijgen in je lichaam. Met 29 meetfuncties waaronder BMI, lichaamsvet, spiermassa, visceraal vet, botmassa, watergehalte, eiwit en BMR krijg je binnen enkele seconden een uitgebreide analyse via de sensoren onder je voeten.

Via Bluetooth verbind je de weegschaal eenvoudig met de gratis Fitdays-app, waarin je je voortgang kunt bijhouden en delen met tot wel 24 gebruikers. Handig: zo kan het hele gezin er gebruik van maken.



Het verlichte LCD-display toont direct je gewicht, terwijl de anti-slip bodem en automatische aan- en uitschakeling zorgen voor extra gebruiksgemak. Dankzij het compacte ontwerp en de werking op batterijen past hij in elke badkamer. Deze slimme weegschaal is exclusief online verkrijgbaar bij Action en biedt al voor slechts 29,95 euro meer inzicht in het behalen van je sportdoelen.

Silvergear slowjuicer: voor slechts 49,95 euro

De Silvergear slowjuicer van Action maakt verse sappen eenvoudig en gezond, perfect voor je goede voornemens dit jaar. Met een 250W-motor perst hij langzaam groente en fruit uit via een brede invoertrechter, zodat vitaminen en enzymen behouden blijven en je meer sap krijgt met droge pulp.​

De Silvergear slowjuicer heeft een handig veiligheidsmechanisme dat pas aangaat als alles correct is bevestigd, plus een slimme sapuitgang die voorkomt dat er druppels vallen. De losse delen spoel je eenvoudig om onder de kraan schoon.​ Hij is compact genoeg voor elk aanrecht en perfect voor dagelijkse smoothies van appels, wortels of bladgroente. Voor maar 49,95 euro bestel je het toestel via de Action-webshop, in de fysieke winkels is die beschikbaar.