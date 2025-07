Action verkoopt buitencamera met verlichting voor minder dan 30 euro

Met deze slimme buitencamera met verlichting van Action tover je jouw huis voor minder dan 30 euro om tot een slimme woning. iPhoned laat zien wat je voor deze prijs kunt verwachten.

Alles over de goedkope slimme buitencamera van Action

Met deze slimme buitencamera met verlichting van Action geef je jouw huis eenvoudig een slimme upgrade voor slechts 29,95 euro. Met deze betaalbare buitencamera kun je je woning makkelijk beveiligen en het licht automatisch laten inschakelen bij beweging, en het is allemaal gemakkelijk te bedienen via je smartphone. In dit artikel lees je welke functies deze camera biedt, hoe je hem installeert en waar je hem kunt kopen

Maak je huis veiliger voor minder met Action’s buitencamera

De Nedis buitencamera met ledlamp is een handige en betaalbare manier om je huis te beveiligen. Je sluit de camera makkelijk aan op je wifi en bedient alles via de Nedis SmartLife-app op je telefoon. De camera filmt in scherpe Full HD-kwaliteit en heeft een brede kijkhoek van 120 graden.

Zodra er beweging wordt gezien, springt het felle licht van 1000 lumen aan en begint de camera meteen met opnemen. Ook krijg je direct een melding op je telefoon. ’s Nachts kun je tot tien meter ver zien dankzij de nachtmodus. Je kunt de beelden opslaan op een microSD-kaart (tot 128 GB, niet inbegrepen).

Veilige opslag en privacy: volledige controle over je beelden

De Nedis buitencamera met ledlamp slaat videobeelden standaard lokaal op een microSD-kaart op, met ondersteuning tot 128 GB (kaart niet inbegrepen). Je hebt via de Nedis SmartLife-app volledige controle over het bekijken van live beelden, terugkijken van opnames en het beheren van instellingen. Cloudopslag is alleen mogelijk als je daar een apart abonnement voor afsluit; zonder zo’n abonnement worden beelden dus niet online bewaard, maar alleen lokaal op de geheugenkaart.

Wat betreft privacy: om de camera en app te gebruiken, maak je een account aan in de Nedis SmartLife-app. Hierbij worden je gebruikersnaam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer opgeslagen. De app verzamelt daarnaast automatisch apparaat- en gebruiksgegevens, zoals IP-adres, type apparaat en logbestanden. Videobeelden worden alleen in de cloud opgeslagen als je daarvoor kiest; anders blijven ze op de SD-kaart.



Action alles-in-één buitencamera met verlichting

De camera is waterdicht, dus geschikt voor buiten. In de doos zitten alle spullen die je nodig hebt om hem op te hangen, samen met een adapter en usb-kabel. Met de app kun je live meekijken, oude beelden terugzien, het licht aan- of uitzetten en het alarm bedienen. Zo houd je gemakkelijk een oogje in het zeil bij je voordeur, tuin of garage. De camera is alleen online te koop bij Action en combineert verlichting, camerabewaking en een alarmsysteem in één apparaat.

Hoe installeer ik deze buitencamera met verlichting van Action

Met deze buitencamera van Action kun je op elk moment een oogje in het zeil houden bij je voordeur, tuin of garage. Dankzij de duidelijke instructies hieronder is de installatie heel eenvoudig, zodat je binnen korte tijd alles werkend hebt.

Monteren

Kies een geschikte plek buiten waar de camera niet in direct zonlicht hangt en het wifi-signaal goed is. Boor gaten, plaats de pluggen (bij steen of beton) en schroef de houder vast. Bevestig daarna de camera op de houder. Aansluiten

Sluit de vaste voedingskabel aan op een stopcontact. Als je beelden lokaal wilt opslaan, plaats je een microSD-kaart (max. 128 GB, FAT32-geformatteerd). App installeren en koppelen

Download de Nedis SmartLife-app op je telefoon en maak een account aan. Voeg de camera toe via het plusteken (+), selecteer het model, vul je 2,4 GHz wifi-gegevens in en scan de QR-code die op je scherm verschijnt. Instellen en testen

Geef de camera een naam, stel notificaties, verlichting en bewegingsdetectie in. Controleer in de app of je livebeeld werkt en meldingen ontvangt bij beweging.

Bestel eenvoudig online, zonder naar de winkel te hoeven

Je hoeft de deur niet uit om deze slimme buitencamera met verlichting in huis te halen. Hij is namelijk uitsluitend online te bestellen, waardoor je hem gemakkelijk vanuit huis kunt bestellen en thuis kunt laten bezorgen.

Nog meer reviews van Action

Nieuwsgierig naar meer reviews van Action-producten? Op onze reviewpagina vind je een compleet overzicht van gereviewde gadgets, van slimme stekkers tot slimme verlichting en meer.

