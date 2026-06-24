Populaire buitencamera van Action is nu nóg voordeliger te scoren

De LSC Smart Connect draadloze buitencamera van Action helpt je je huis eenvoudig en betaalbaar in de gaten te houden. Je bedient alles via je smartphone, ook als je er niet bent. En het beste nieuws is dat hij nog goedkoper is dan eerst. Hieronder vertellen we je er meer over.

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De buitencamera van Action: tijdelijk minder dan 30 euro

De LSC Smart Connect draadloze buitencamera van Action is een slimme keuze als je je woning wilt beveiligen zonder veel geld te besteden. De installatie is snel gedaan: hang de camera op een geschikte plek, verbind hem met je wifi en koppel hem aan de app. Binnen een paar minuten houd je je huis en omgeving in de gaten, waar je ook bent.

De camera biedt alles wat je nodig hebt voor basisbeveiliging: scherpe beelden, meldingen bij beweging en de mogelijkheid om beelden lokaal op te slaan. Dit alles voor een prijs van slechts 28,95 euro.

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Alles wat je wilt weten over de functies

De camera filmt in full-hd met een resolutie van 1920 x 1080 pixels, zodat je overdag altijd scherpe beelden krijgt. ’s Nachts schakelt de ingebouwde infrarood-nachtmodus in, zodat je ook in het donker alles goed kunt zien.

Via de LSC Smart Connect-app bedien je de camera eenvoudig met je smartphone. Je kijkt live mee, bekijkt eerder opgenomen beelden terug en ontvangt direct een melding zodra de camera beweging detecteert. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er rondom je huis gebeurt.

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Direct meldingen en live meekijken zonder abonnement

Naast scherpe beelden biedt de camera ook handige beveiligingsopties. Je ontvangt direct een melding op je smartphone zodra er beweging wordt gedetecteerd, en je kunt op elk moment via de app live meekijken. Zo mis je nooit iets rondom je huis.

Een groot voordeel van deze camera is dat je beelden lokaal kunt opslaan, zonder dat je daarvoor een extra betaald abonnement nodig hebt. Je betaalt dus geen maandelijkse kosten en hebt toch altijd toegang tot je opnames.

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Weerbestendige buitencamera: bestand tegen regen en stof

Daarnaast is deze buitencamera voorzien van een IP65-certificering, waardoor hij goed bestand is tegen regen, stof en andere weersomstandigheden. Zo blijft hij het hele jaar door betrouwbaar werken, ongeacht het weer. Via de app bepaal je zelf welke beelden je opslaat en welke je verwijdert, wat je extra controle geeft over je privacy. Daarmee is deze LSC Smart Connect buitencamera niet alleen een betaalbare, maar ook een veilige keuze om je huis en omgeving te beveiligen.