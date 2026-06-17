Deze bladloze ventilator van Action houdt je huis koel (zónder airco)

De zomers worden steeds warmer, en een airco is niet voor iedereen een optie. Gelukkig biedt Action met deze Tristar bladloze ventilator een betaalbaar alternatief dat verrassend compleet is. Met zijn moderne design en handige functies is het een eenvoudige manier om wat extra verkoeling in huis te brengen.

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Betaalbare verkoeling met deze Tristar ventilator van Action

De zomers worden steeds warmer, maar een airco blijft voor veel mensen een flinke investering. Gelukkig komt Action regelmatig met betaalbare alternatieven die in de praktijk verrassend goed uitpakken.

Deze Tristar bladloze ventilator is daar een goed voorbeeld van: een moderne, veilige en relatief stille ventilator voor een fractie van de prijs van premium merken. En met een prijskaartje van slechts 59,95 euro is hij ook nog eens vriendelijk voor je portemonnee. Je haalt de ventilator nu tijdelijk bij Action, maar de voorraad gaat er vermoedelijk snel door heen door de voorspelde temperaturen. Wees er daarom snel bij!

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Deze Tristar ventilator van Action is ideaal voor warme nachten

Deze ventilator van Action valt direct op door het bladloze ontwerp. In plaats van draaiende bladen die je ziet en hoort, blaast deze ventilator lucht via een smalle opening naar buiten. Dat zorgt niet alleen voor een futuristische look, maar maakt ‘m ook een stuk veiliger voor kinderen en huisdieren. Daarnaast is het ontwerp smal en hoog (ongeveer 85 cm), waardoor hij makkelijk in een hoek van de kamer past zonder veel ruimte in te nemen.

De ventilator is uitgerust met vier snelheden, waardoor je zelf bepaalt hoe krachtig de luchtstroom is. Op warme dagen zet je ‘m vol aan, maar ’s nachts is een zachtere stand vaak al genoeg voor verkoeling. Ook handig: er zit een ingebouwde timer (tot 9 uur) op. Daarmee kun je de ventilator automatisch laten uitschakelen terwijl je slaapt, zonder dat je er nog aan hoeft te denken.

De Tristar ventilator wordt geleverd met een afstandsbediening, zodat je niet steeds hoeft op te staan om instellingen te wijzigen. Zeker in de slaapkamer is dat een fijne toevoeging. Daarnaast heeft hij een klein LED-display waarop je de instellingen kunt aflezen. Ook zit er een subtiele LED-verlichting in de voet, zodat je in het donker kunt zien of het apparaat aanstaat.

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Deze ventilator van Action doet precies wat hij moet doen

Belangrijk om te weten: dit is geen airco. De Tristar is een ventilator, dus hij verlaagt de temperatuur niet, maar zorgt vooral voor luchtcirculatie waardoor het wel koeler aanvoelt. In de praktijk levert dat een prettig briesje op in de directe omgeving, wat vooral goed werkt in kleinere tot middelgrote kamers.

Voor een grote of echt hete zolder is hij minder geschikt om de ruimte daadwerkelijk koel te krijgen. Maar voor de prijs is dat precies wat je mag verwachten, en voor veel gebruikers is het al genoeg om tijdens warme nachten beter te kunnen slapen.

Qua geluid zit hij rond de 60 dB. Dat is niet fluisterstil, maar ook zeker niet extreem luid voor dit type ventilator. Op de lagere standen is hij daardoor prima te gebruiken in de slaapkamer, al kunnen lichte slapers het geluid wel als storend ervaren.

Dit zijn de beste alternatieven

Is hij uitverkocht? Geen probleem, want er zijn genoeg andere ventilatoren binnen deze prijscategorie te vinden bij andere webshops. Ook bij andere merken kom je regelmatig betaalbare modellen tegen met vergelijkbare functies, zodat je alsnog eenvoudig een geschikt alternatief kunt vinden voor de komende warme dagen.