Action verkoopt tijdelijk deze binnencamera voor minder dan 20 euro

Voor minder dan 20 euro maak je jouw huis een stuk slimmer met deze binnencamera van Action. iPhoned laat je zien wat je allemaal mag verwachten voor deze scherpe prijs.

Over de slimme binnencamera van Action

De Nedis SmartLife binnencamera van Action is een slimme en betaalbare manier om je huis in de gaten te houden. Via de gebruiksvriendelijke app kijk je altijd en overal live mee en ontvang je direct meldingen bij beweging. De camera is exclusief online te bestellen en kost slechts 19,95 euro.

Maak je huis slimmer met deze binnencamera van Action

Deze Nedis SmartLife binnencamera van Action is een slimme en compacte beveiligingsoplossing, waarmee je altijd in de gaten houdt wat er binnenshuis gebeurt. Dankzij de eenvoudige koppeling met je wifi-netwerk en bediening via de app, kun je op elk moment live meekijken in Full HD-kwaliteit. De camera is uitgerust met een bewegingssensor, waardoor je direct een melding ontvangt als er iets opvalt in beeld.

Ook in het donker hoef je niets te missen: de infrarood nachtmodus biedt tot tien meter zicht. Beelden kun je lokaal opslaan op een microSD-kaart of optioneel in de cloud via de app. Met een brede kijkhoek van 100° houd je moeiteloos een hele kamer in de gaten, of je de camera nu neerzet of aan het plafond bevestigt.

Lokaal of in de cloud: zo bewaar je je opnames

De Action binnencamera biedt verschillende mogelijkheden voor het opslaan van beelden. Je kunt ervoor kiezen om videobeelden lokaal op te slaan op een microSD-kaart van maximaal 128 GB (niet inbegrepen), zodat je zelf de controle houdt over waar je opnames terechtkomen. Daarnaast is het mogelijk om beelden via de Nedis SmartLife-app in de cloud op te slaan, waarvoor een apart abonnement nodig is. Cloudopslag zorgt ervoor dat je altijd en overal toegang hebt tot je beelden, zelfs als de camera wordt gestolen of beschadigd raakt.

Beelden beveiligd met een wachtwoord

Wat betreft privacy zijn je beelden op de microSD-kaart alleen toegankelijk via de app op gekoppelde apparaten, zolang je fysieke toegang tot de camera hebt. Cloudopnames zijn beveiligd met een persoonlijk account en wachtwoord, zodat alleen geautoriseerde gebruikers de beelden kunnen bekijken. In de app kun je bovendien instellen wie toegang krijgt tot de camera, notificaties bij beweging ontvangen en eventueel opnames automatisch laten verwijderen na een bepaalde periode.

Voor het gebruik van de Nedis SmartLife-app is een account vereist; persoonsgegevens worden volgens het privacybeleid van Nedis alleen verzameld met jouw toestemming. Zo heb je zelf de regie over je privacy en de beveiliging van je beelden.

Dit is hoe je de binnencamera installeert

1. Voorbereiden en de app downloaden

Kies alvast een geschikte plek in huis waar je de camera wilt plaatsen, bijvoorbeeld op een plank, tafel of aan de muur. Download vervolgens de Nedis SmartLife-app op je smartphone via de App Store (voor iOS) of Google Play Store (voor Android). Maak een nieuw account aan of log in als je er al één hebt.

2. Camera aansluiten en koppelen aan wifi

Sluit de usb-kabel aan op de camera en de adapter, en steek deze in het stopcontact. De camera zal nu opstarten. Open de Nedis SmartLife-app en voeg een nieuw apparaat toe door op het plusje te tikken. Kies voor ‘Beveiligingscamera’ of ‘Camera’ in het overzicht.

Volg de aanwijzingen in de app: selecteer je wifi-netwerk (let op, alleen 2,4 GHz wordt ondersteund) en voer het wachtwoord in. Zet de camera in de koppelmodus door de resetknop enkele seconden ingedrukt te houden tot het lampje begint te knipperen. De app zal nu verbinding maken met de camera.

3. Plaatsen, testen en instellen

Plaats de binnencamera op de gewenste plek of bevestig hem aan de muur met het meegeleverde montagemateriaal. Controleer via de app of het camerabeeld goed zichtbaar is. Geef de camera een herkenbare naam en stel eventueel extra functies in, zoals bewegingsdetectie, meldingen of het opslaan van beelden op een microSD-kaart. Je kunt nu live meekijken, meldingen ontvangen bij beweging en de instellingen aanpassen naar jouw wensen.

Deze binnencamera eenvoudig online bestellen bij Action

Je hoeft de deur niet uit om deze slimme binnencamera van Action aan te schaffen. De beveiligingscamera is namelijk alleen online verkrijgbaar, waardoor je hem eenvoudig vanuit je luie stoel bestelt en direct bij je thuis laat bezorgen.

