Deze goedkope Action barbecue is slechts tijdelijk verkrijgbaar

Komend weekend komen de hoge temperaturen er weer aan. Ideaal weer dus om gezellig te barbecueën met je familie, vrienden of buren. Een barbecue kan een flink prijskaartje hebben, maar Action maakt het nu wel heel voordelig. We vertellen je alles over de actie.

Voordelige BBQ bij Action

Wie denkt dat een barbecue een dure aankoop is, heeft het mis. Action biedt momenteel een aantal verschillende BBQ’s aan. Daardoor is er voor iedereen wel eentje.

Zo is er een grote Egg barbecue te verkrijgen voor slechts 129 euro. Heb jij een kleinere tuin en heb je een plek voor zo’n grote joekel? Dan heeft Action ook een kleine draagbare BBQ voor je voor slechts 39,95 euro. We geven je hieronder wat meer info.

Beide barbecues zijn écht alleen in de webshop van Action te verkrijgen en niet in de winkel. Voordeel is natuurlijk wel dat jouw gloednieuwe buitenkeuken bij je voordeur afgeleverd wordt.

Let op: acties in de webwinkel van Action zijn altijd slechts tijdelijk. Wees er dus snel bij.

Action Summ Egg barbecue: voor 129 euro

Al tijden zijn de Egg-barbecues razendpopulair. Dat komt doordat ‘ie afsluitbaar is en de temperatuur daardoor beter gereguleerd kan worden. Dit heeft tot resultaat dat deze BBQ ideaal is voor slow cooking. Deze Summ Egg barbecue heeft een doorsnee van 41 centimeter en daardoor is er alle ruimte voor hamburgers, worstjes en meer. Schakel eenvoudig over naar indirect grillen en je bereidt heerlijke pulled pork.

De verstelbare luchtroosters laten je de warmte perfect reguleren en hij is voorzien van een ingebouwde thermometer, waardoor je precies weet of-ie klaar is voor gebruik. Dankzij het staal ziet hij er ook nog eens stijlvol uit in je tuin. Je haalt hem in huis voor 129 euro.

Action Summ Easy-Go draagbare barbecue: voor 39,95 euro

Is jouw tuin niet zo groot of heb je alleen een balkon? Dan is zo’n grote natuurlijk niet zo handig. Ook daarvoor heeft de Action de oplossing: de Summ Easy-Go draagbare barbecue. Deze heb je al voor slechts 39,95 euro.

Maak je trouwens maar geen zorgen over de rook, want hij is voorzien van een ingebouwde elektrische ventilator. Daardoor hebben je buren) amper last van jouw barbecue. Hij werkt middels houdskool of briketten. Tof is ook het dubbele ontwerp: bovenop is er genoeg plaats om te grillen en de binnenkant werkt als een oven voor bijvoorbeeld aardappels. Dit kleintje scoor je voor 39,95 euro.