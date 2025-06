Action verkoopt AirPods Pro tijdelijk voor de laagste prijs ooit

Op zoek naar nieuwe oordopjes? Dan is dit hét moment om toe te slaan: de AirPods Pro zijn nu voor de laagste prijs ooit bij Action verkrijgbaar.



AirPods Pro met MagSafe flink goedkoper

Deze AirPods Pro (eerste generatie) met MagSafe-oplaadcase zijn nu tijdelijk goedkoper dan ooit bij Action. Waar je bij Apple destijds 279 euro betaalde voor deze generatie, betaal je bij Action nu slechts 155 euro voor deze variant met MagSafe-ondersteuning. Je bespaart daarmee ruim 124 euro op de oorspronkelijke adviesprijs.

Over de AirPods Pro 1e generatie (met MagSafe)

De AirPods Pro (eerste generatie) met MagSafe combineren actieve ruisonderdrukking, transparantiemodus en een comfortabele pasvorm in een compacte oplaadcase die magnetisch vastklikt aan MagSafe-opladers. De oordopjes zijn voorzien van siliconen oortips in meerdere maten voor een goede afsluiting, en dankzij de H1-chip schakel je razendsnel tussen Apple-apparaten. De toevoeging van MagSafe in de case maakt draadloos opladen eenvoudiger en stabieler, zonder dat dit invloed heeft op de prestaties van de oortjes zelf.

Hoewel de AirPods Pro 2 al een tijdje uit zijn, zijn de eerste generatie AirPods Pro met MagSafe nog steeds een uitstekende keuze. De geluidskwaliteit blijft indrukwekkend, de ruisonderdrukking is krachtig genoeg voor dagelijks gebruik en ze integreren naadloos met het Apple-ecosysteem. Zeker nu je ze voor een flink lagere prijs kunt scoren, zijn ze een slimme en betaalbare upgrade ten opzichte van de standaard AirPods of andere draadloze oordopjes zonder noise cancelling.

Deal verlopen?

Is de deal inmiddels verlopen of zijn de AirPods Pro (eerste generatie) niet meer op voorraad? Geen probleem, in onze onderstaande prijsvergelijker vind je altijd de beste deals voor de AirPods Pro 2. Zo zie je in één oogopslag waar je ze het goedkoopst scoort.