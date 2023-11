Dit zijn de leukste accessoires voor je AirPods (en hier haal je ze)

Apple verkoopt de AirPods alleen in de witte uitvoering, maar er zijn genoeg accessoires om de oortjes leuker mee te maken. Wij zetten ze voor je onder elkaar!

Accessoires voor de AirPods

Vind je de witte case van je AirPods saai? Of wil je het oplaaddoosje van de oortjes juist nog beter beschermen? Dan zijn er inmiddels genoeg accessoires voor je AirPods te krijgen, die de case van de oortjes opvrolijken én beschermen. Wij zetten een aantal opties voor je op een rij!

Let wel op, want het oplaaddoosje van de AirPods verschilt per generatie. Controleer daarom eerste welke AirPods je precies hebt, zodat je zeker weet dat het hoesje om de oplaadcase past. Om het makkelijk te maken hebben we een overzicht gemaakt per generatie AirPods.

AirPods (eerste en tweede generatie)

Verander je AirPods in snacks

Met deze hoesjes tover je jouw AirPods om in een zakje Doritos-chips of potje Nutella. Deze siliconen cases voor je AirPods zijn enorm leuk en zorgen ervoor dat er geen krasjes komen op het oplaaddoosje. Met deze combinatie krijg je er meteen drie in één keer, zodat je ze kunt afwisselen!

→ Bekijk het hoesje hier

Voor de cartoon-liefhebbers

Vind je tekenfilms leuk? Of ben je nog op zoek naar een leuk (en betaalbaar) cadeau voor de feestdagen? Dan zijn deze hoesjes met cartoon-thema een leuke optie! Ze zijn in verschillende varianten te krijgen, van Stitch tot Minnie Mouse. Als je ze nu bestelt, heb je de hoesjes nog voor de feestdagen in huis.

→ Bekijk het hoesje hier

Retro uiterlijk voor je AirPods

Dit retro-hoesje beschermt je AirPods niet alleen tegen krasjes, maar vangt ook schokken op als je het oplaaddoosje laat vallen. Ook handig: de case ondersteunt draadloos opladen. Zo hoef je de oplaadcase dus niet uit het hoesje te halen als je de oortjes draadloos oplaadt!

→ Bekijk het hoesje hier

AirPods of monitor?

Met dit hoesje verander je jouw AirPods in een ouderwetse monitor. Met Apple’s klassieke ‘Hello’ zien je AirPods eruit als een echte Mac. Je ziet het lampje van de oplaadcase door het hoesje heen, zodat je weet wanneer de AirPods weer opgeladen moeten worden. Zo zit je nooit met lege AirPods!

→ Bekijk het hoesje hier

AirPods Pro (eerste en tweede generatie)

Transformeer je AirPods in een ijsje

De AirPods Pro (zowel de eerste als de tweede generatie) hebben een langwerpig ontwerp, waar eveneens leuke hoesjes voor te krijgen zijn. Met deze case tover je jouw AirPods Pro om tot een ijsje. Het hoesje heeft uitsparingen voor het ledlampje en de speakers. Hierdoor is de case geschikt voor de eerste en tweede generatie AirPods Pro.

→ Bekijk het hoesje hier

Chocoladereep (of toch niet?)

Net als bij de reguliere AirPods heb je bij de AirPods Pro ook de keuze uit verschillende hoesjes die de case veranderen in een kleine snack. Je kunt kiezen voor KitKat, Twix of Reese’s. Wees er snel bij, want deze beschermhoesjes zijn bijna uitverkocht. Als je ze nu bestelt heb je ze bovendien nog voor de feestdagen in huis!

→ Bekijk het hoesje hier

AirPods kopen

Heb je nog geen AirPods? Of zijn je AirPods inmiddels aan vervanging toe? Dan moet je eerst beslissen welke AirPods je wilt kopen. De AirPods Pro en de AirPods Pro 2 hebben ruisonderdrukking, waarmee vervelende achtergrondgeluiden weg worden gefilterd. De AirPods 1, AirPods 2 en AirPods 3 hebben dat niet, maar zitten misschien fijner zonder de siliconen opzetstukjes.

Zoek je dus oordopjes met noise cancelling? Dan raden we je de AirPods Pro 2 aan. Wil je Apple-oordopjes voor een lagere prijs? Kies dan voor de AirPods 3!

Apple AirPods Pro 2 prijzen vergelijken Nieuw € 239,- Bekijk beste prijs