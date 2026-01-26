Scoor deze dongle voor draadloos Apple CarPlay tijdelijk flink goedkoper (ADV)

Helemaal klaar met het gedoe van kabels voor CarPlay in je auto? Deze AAWireless-dongle maakt dat verleden tijd dankzij een betrouwbare draadloze verbinding. Daarnaast profiteer je tijdelijk van een flinke korting op dit superhandige apparaatje, meer details over deze dongle lees je hieronder.

Deze dongle maakt van Apple CarPlay een draadloos systeem

Heb je een auto met bedraad CarPlay of Android Auto, maar wil je af van die irritante kabels? De AAWireless TWO+ is dé oplossing. Deze compacte dongle maakt beide systemen draadloos, zodat je moeiteloos kunt wisselen tussen je iPhone of Android-telefoon.

Eerder was de AAWireless TWO alleen voor Android-gebruikers, maar de TWO+ versie ondersteunt nu ook CarPlay vanaf de iPhone X en Android 11 of hoger. En het mooiste van alles is dat je hem tijdelijk ook nog goedkoper in huis haalt met de exclusieve kortingscode IPHONED15 voor iPhoned-lezers. Daarmee krijg je tijdelijk maar liefst 15 procent korting op deze populaire dongle.

Dit wil je weten over de AAWireless TWO+

AAWireless TWO+ is een 2-in-1 adapter met dual platform support voor zowel Apple CarPlay als Android Auto (iOS en Android). Van de uitvinders van ’s werelds eerste Android Auto-adapter komt nu deze versie met Apple CarPlay-ondersteuning, zodat je nog maar één dongle nodig hebt voor al je devices.

Gemakkelijk koppelen

De dongle plug je simpelweg in de usb-poort van je auto, waarna je via Bluetooth en Wifi verbindt, de eerste set-up duurt nog geen twee minuten. Een slimme multifunctionele knop laat je snel een nieuwe telefoon koppelen, wisselen tussen devices of de dongle in stand-by zetten, terwijl je onbeperkt telefoons kunt pairen voor meerdere gebruikers.​

TWO+ werkt voor iedereen

De AAWireless TWO+ blinkt uit in allerlei situaties: op roadtrip met vrienden schakelt hij eenvoudig tussen telefoons, ongeacht of het gaat om een iPhone of Android, terwijl drukke ouders met volle handen geen omkijken hebben naar kabels omdat de verbinding vanzelf opstart.

Moet je tussendoor even uitstappen? Hij hervat de verbinding direct zonder gedoe. Ook als je niet zo technisch bent ingesteld, kun je hem bij de eerste installatie in slechts een paar minuten instellen, met ondersteuning van de app. Geen gepuzzel meer met kabels wisselen tijdens de rit, iedereen verbindt automatisch zodra de dongle je toestel herkent.

Profiteer tijdelijk van een flinke korting op deze dongle

Wil je deze dongle scoren met een mooie korting? Goed nieuws, dat kan zeker! Als trouwe iPhoned-lezer profiteer je exclusief van 15 procent korting door de speciale kortingscode IPHONED15 in te voeren bij je bestelling. Zo haal je de AAWireless TWO+ nog voordeliger in huis en geniet je direct van draadloos CarPlay en Android Auto zonder gedoe.​