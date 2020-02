Valentijnsdag staat weer voor de deur en hoe leuk is het om je geliefde te verrassen met een mooi cadeau? Als jouw wederhelft een Apple-fan is, ben je hier aan het goede adres. Wij zetten een aantal leuke en originele Valentijnsdag-cadeautips op een rij.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Kaartje van Greetz

Of jij en je partner nu cadeaus uitwisselen of niet, het is altijd leuk om een kaartje te geven én te krijgen. Ben je nog op zoek naar een originele kaart? Bij Greetz krijg je nu 20 procent korting op extra grote kaarten. Je kunt dan zelf een ontwerp maken met een leuke foto van jullie samen, of eentje met een grappige tekst erop. Je kunt eerst je kaart maken en daarna een formaat kiezen .

Klik hier voor kaarten van Greetz

2. Smartphonehoesje (met foto)



Een nieuw hoesje is altijd leuk om te krijgen en het kan je smartphone weer een hele nieuwe look geven. Wil je echt een persoonlijk cadeau geven? Het is ook nog eens mogelijk om een eigen foto op een hoesje te laten drukken.

Zo kan je geliefde altijd aan je denken. Speciaal voor Valentijnsdag krijg je op Smartphonehoesjes.nl ook nog eens 14 procent korting als je de code VALENTIJN14 invult bij het afrekenen.

Klik hier voor smartphonehoesjes

3. Draadloze oplader



Op zoek naar een handig cadeau waar je écht wat aan hebt? Een draadloze oplader maakt het leven een stukje makkelijker. Geen gedoe meer met kabeltjes en lastig geplaatste stopcontacten. Zet hem bijvoorbeeld op je nachtkastje: je hoeft je smartphone alleen maar erop te leggen en hij begint met opladen.

De Belkin Boost-Up Qi oplader is een goede keus, vooral als je je telefoon ‘s nachts oplaadt is. Deze lader van 5 Watt heeft temperatuurcontrole, waardoor je smartphone niet oververhit raakt. Check van tevoren wel even of de smartphone van je partner draadloos opladen ondersteunt.

Klik hier voor de Belkin Boost-up Qi draadloze oplader

4. Philips Hue-lampen



Met de slimme Philips Hue-lampen maak je de sfeer extra goed tijdens Valentijn. Deze slimme lampen zijn aan te sluiten op HomeKit, waardoor je op ieder moment je lampen via je iPhone kunt bedienen. Er zijn lampen in allerlei kleuren, maar ook sfeervol wit licht.

Ook zijn er Hue-lampen verkrijgbaar met een zichtbare spiraalvormige gloeidraad erin. Je bedient de lampen zowel via de Woning-app als met je stem. Je kunt de lampen dimmen en met een Philips Hue Bridge kun je zelfs een timer instellen voor wanneer je niet thuis bent.

Klik hier voor Philips Hue lampen

5. Geurkaars met nieuwe MacBook-geur



Het ultieme cadeau voor een Apple-fan: een geurkaars die ruikt naar een splinternieuwe MacBook. Hierdoor gaat je hele huis ruiken naar de heerlijke typische geur die je doet denken aan een nieuw Apple-apparaat. Bij AppleHoes kan je zo’n geurkaars kopen. De kaars is niet goedkoop, maar een must-have als je een echte Apple-fan bent.

Klik hier voor de geurkaars met Mac-geur

6. Google Home Mini

De Google Home Mini is voor zowel Android- als iPhone-gebruikers de moeite waard. In deze slimme speaker zit een Google Assistent verwerkt, die je net als bij Siri-commando’s uit kan laten voeren. Met het commando ‘Goedemorgen’ vertelt de Google Home Mini je bijvoorbeeld wat voor weer het die dag wordt, het laatste nieuws, en wat je afspraken die dag zijn.

Ook stel je herinneringen in zodat je niks meer kunt vergeten. De slimme speaker is prima te gebruiken met iPhone, zolang de benodigde services gekoppeld zijn aan je Google-account. Een leuke gadget voor techfanaten!

Klik hier voor de Google Home Mini

7. JBL-koptelefoon

Mocht je al een gadget in gedachten hebben van JBL, neem dan eens een kijkje op hun eigen website. JBL heeft namelijk een leuke aanbieding voor je geliefde én jezelf: bij een minimale besteding van 99,99 euro bij JBL krijg je nu een gratis JBL-koptelefoon cadeau.

En dat is er niet zomaar een: het is een draadloze koptelefoon ter waarde van 49,99 euro. Als je bijvoorbeeld een draadloze speaker of oortjes koopt, krijg je de koptelefoon al cadeau. Je kunt ervoor kiezen om iets voor jezelf te kopen en de koptelefoon af te geven, of andersom. Hoe dan ook, hier worden jullie allebei blij van!

Klik hier voor de website van JBL

Andere Valentijnsdag-cadeautips

Staan er nog geen Valentijnsdag cadeautips bij die je leuk vindt? Op Bol.com vind je een groot aanbod aan leuke Valentijnscadeaus voor hem en haar. Bijna alles wat je je kunt bedenken, is hier te vinden. Maar ook bij Bijenkorf is er een hele hoop te vinden om je partner blij mee te maken.

Ga je liever op date dan dat je een cadeau geeft? Voor een romantisch avondje kan je bijvoorbeeld een bioscoopbon geven. Heb je liever een avondje thuis op de bank? Bestel dan bijvoorbeeld een diner voor twee via de Thuisbezorgd-app of Deliveroo. Huur een film in de Pathé-app of in de iTunes Store en je date is compleet!