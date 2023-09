6x waarom je de Apple Watch Series 9 écht moet hebben (ADV)

De Apple Watch Series 9 is eindelijk uit, en je haalt hem nu al in huis met Multisim bij KPN. Maar wat maakt een Apple Watch Series 9 met Multisim nou zo ontzettend handig? iPhoned geeft je 6 redenen.

Alles over de Apple Watch Series 9 met Multisim

De Watch Series 9 werd op 12 september door Apple geïntroduceerd tijdens het grootste event van het jaar en je bestelt hem bij KPN. Dat het slimme horloge je niet alleen maar op de hoogte houdt van de tijd, dat weet je ondertussen wel. Maar wat kun je er dan nog meer mee? Wat dacht je van berichten ontvangen en je gezondheid in de gaten houden? En wist je dat-ie een reddende engel van zijn in geval van nood, dankzij de ingebouwde ecg en de functie crashdetectie? Dit zijn 6 redenen waarom jij de Apple Watch Series 9 écht moet hebben.

1. Mis geen enkele belangrijke melding

Met de Apple Watch Series 9 mis je geen enkel belletje of belangrijk WhatsApp-bericht meer. Die komen gewoon binnen op je pols. Met een trilling wordt je op de hoogte gebracht. Je beantwoordt een appje direct op je Watch en neemt een oproep aan.

In je dagelijkse leven komt het slimme horloge vaak van pas. Zo betaal je je boodschappen door je betaalpas toe te voegen aan Apple Pay. En ben je de weg kwijt? Navigeer dan met de Kaarten-app op je Watch Series 9. Via een trilling geeft het apparaatje dan aan als je een afslag moet nemen.

Om dat nog makkelijker te maken heeft Apple een nieuw gebaar toegevoegd: tikken met je vingers. De Watch detecteert de polsbewegingen en veranderingen in je bloedsomloop als je je wijsvinger en duim twee keer tegen elkaar tikt. Hiermee neem je bijvoorbeeld een telefoontje aan.

2. Je persoonlijke sport- en gezondheidsmaatje

De Watch Series 9 houdt al je bewegingen bij dankzij de verschillende sportmodi voor zowel binnen als buiten. Regen is geen excuus om niet te gaan, want de Watch Series 9 is helemaal waterbestendig. Sterker nog, hij is zelfs waterdicht tot 50 meter. Met de nieuwste Watch verschijnt ook de watchOS 10-update met veel nieuwe features. Zo houdt-ie voor je bij hoeveel daglicht je hebt gehad en spoort hij je aan om vaker naar buiten te gaan.

Ook treedt je geestelijke gezondheid meer op de voorgrond met de watchOS-update. Tijdens stressvolle momenten laat hij weten dat het misschien een goed idee is om wat tijd voor jezelf te nemen. Natuurlijk meet de Watch Series 9, zoals je gewend bent, nog steeds je hartslag, het aantal stappen dat je zet en wordt je slaap gemonitord.

3. Opvallen met een nieuwe kleur

Aan het design is niet veel gesleuteld. Je krijgt dus dunne schermranden in een aluminium behuizing met een keramische achterkant. Wel is er een nieuwe, opvallende kleur om uit te kiezen.

Met de roze uitvoering van de Apple Watch Series 9 heb je een opvallende verschijning om je pols. Deze kleur is verkrijgbaar naast de standaardkleuren die we al kenden van de Watch Series 8: middernacht, sterrenlicht, zilver en rood.

4. Bedienen met een nieuw gebaar

Als je maar één hand vrij hebt, is het bijna onmogelijk om op het scherm te tikken om bijvoorbeeld een telefoontje aan te nemen. Met je horlogehand lukt dat sowieso niet, dus moet je maar terugvallen op ongebruikelijke manieren. Ooit al iemand gezien die met zijn neus op het Watch-scherm heeft getikt? Precies.

Gelukkig heeft Apple daar nu iets op bedacht. Met het nieuwe gebaar voor de bediening, genaamd ‘Tik dubbel’, zijn die gênante momenten verleden tijd. Alle standaard-acties, zoals het aannemen van een telefoontje of stoppen van een timer, voer je voortaan uit door twee keer met je wijsvinger op je duim te tikken. Slim bedacht!

5. Slimme samenwerking met je andere Apple-apparaten

De Apple Watch Series 9 bevat de nieuwe U2-chip (Ultra Wideband) en zorgt voor nog betere samenwerking tussen je Watch en andere Apple apparaten. Heb je een HomePod in je woonkamer of slaapkamer en kom je daarbij in de buurt? Dan verschijnen er handige regelaars op je display. Daarin krijg je suggesties voor muziek die je direct kunt afspelen.

Verder werkt hij ook goed samen met iPhones die beschikken over dezelfde tweede generatie chip, zoals de gloednieuwe iPhone 15. Als je de iPhone kwijt bent, dan gaat ‘Nauwkeurig zoeken’ nog een stapje verder dan de Zoek mijn-app die je al kent. Zodra je in de app gecheckt hebt waar je iPhone zich ongeveer bevindt, zegt ‘Nauwkeurig zoeken’ je precies in welke richting en hoeveel meter je nog moet lopen.

6. Zonder iPhone de deur uit met Multisim

Dankzij de Apple Watch Series 9 ben je overal bereikbaar, zelfs zonder telefoon. Handig als je gaat hardlopen of tijdens het stappen liever je iPhone thuislaat. Multisim van KPN maakt het mogelijk. Daarmee wordt jouw Watch verbonden aan de simkaart van het KPN-abonnement dat je ook voor je iPhone gebruikt door middel van esim.

Daardoor maak je met je Watch Series 9 gebruik van dezelfde MB’s en belminuten als je iPhone. Je betaalt hiervoor 5 euro per maand extra. Multisim is dagelijks opzegbaar.