5 VPN’s waar je tijdens Black Friday flink op bespaart (en waarom dat slim is)

Installeer een VPN op je iPhone of MacBook en je bent online anoniemer. Jouw gegevens worden versleuteld, maar je kan hiermee ook je Netflix-aanbod uitbreiden. Black Friday is hét moment dat veel aanbieders met prijzen gaan stunten.

Black Friay 2025: 5 VPN’s met hoge korting

Met Black Friday dalen de prijzen van veel VPN-diensten drastisch. De kortingen lopen dit jaar namelijk op tot 87 procent. Vanaf enkele euro’s heb je al een abonnement op een VPN. Hiermee ben je online anoniemer. Jouw gegevens worden namelijk versleuteld verstuurd naar de site of dienst die je gebruikt.

De reden dat de meeste mensen een VPN afsluiten is, omdat je jouw digitale locatie kan aanpassen. Dit heeft als grootste voordeel dat je het aanbod van jouw streamingdienst in het buitenland bekijkt, maar ook vakanties goedkoper kan boeken. Dit komt omdat in andere landen soms vliegtickets goedkoper aangeboden worden.

Nu zijn er veel aanbieders waarbij je niets betaalt voor een VPN, maar is dat wel zo handig? Nee, want dat je geen geld betaalt, wil niet zeggen dat het volledig gratis is. De dienst moet draaiende gehouden worden en dat gebeurt met opbrengsten van het verkopen van je gegevens.

Die anonimiteit die je zou krijgen door een VPN te installeren gaat zo dus snel verloren. We zetten hieronder vijf verschillende VPN’s voor je op een rijtje die betrouwbaar zijn en die je gegevens nooit opslaan.

1. NordVPN: 2,99 euro per maand (-74 procent)

Eén van de bekendste en best beoordeelde VPN-aanbieders is NordVPN. Deze partij heeft een wereldwijd netwerk met meer dan 8400 VPN-servers in 167 verschillende landen. Daardoor breid je jouw streamingdienst-aanbod dus flink uit. Je profiteert van onbeperkte bandbreedte, wat wil zeggen dat er geen maximum zit aan je gebruik.

Sommige bedrijven willen nog wel eens je internetsnelheid verlagen op het moment dat je dit maximum bereikt, maar dat is bij NordVPN dus niet het geval. Dankzij Black Friday sluit je een abonnement af met tot wel 74 procent korting. Ga je voor Basic met alleen de VPN, dan betaal je slechts 2,99 euro per maand en je krijgt ook nog eens drie maanden extra voor deze prijs.

Wil je ook antivirussoftware, een adblocker en wachtwoordmanager in het pakket? Dan kies je voor Plus à 3,89 euro per maand. Het meest uitgebreide pakket is Ultimate van 6,39 euro per maand en geeft je ook een cyberverzekering tot 5000 euro.

2. Surfshark: 1,99 euro per maand (-87 procent)

Een andere bekende aanbieder is Surfshark. Het hoofdkantoor daarvan staat in ons eigen Amsterdam. De app is eenvoudig te gebruiken, maar biedt tegelijk een groot aantal functies. Je profiteert van snelheden tot 10 Gbit/s en hebt toegang tot meer dan 4500 servers. Een geïntegreerde adblocker en bovendien kun je een onbeperkt aantal apparaten verbinden met de VPN en die allemaal tegelijk gebruiken.

Standaard krijg je ook een zogenoemde “Alternative ID”, inclusief een e‑mailgenerator en een tool die valse persoonsgegevens aanmaakt. Zo hoef je je echte gegevens niet in te vullen wanneer een website daarom vraagt.

Surfshark staat sowieso bekend om zijn scherpe prijzen, maar tijdens Black Friday is het helemaal interessant: je betaalt slechts 1,99 euro per maand voor de komende twee jaar en krijgt daarbovenop drie maanden gratis. Kies je voor Surfshark One (tijdelijk 2,19 euro per maand met eveneens drie gratis maanden), dan krijg je er ook een antivirus bij die je beschermt tegen schadelijke bestanden.

3. VPN Nederland: 1,19 euro per maand (-80 procent)

Eén van de allergoedkoopste is VPN Nederland. Zoals de naam al doet vermoeden, is het een Nederlands bedrijf. Eén van de grootste voordelen is dat de klantenservice ook gewoon Nederlands spreekt. Die is bovendien iedere dag van de week, inclusief het weekend bereikbaar.

Je geniet van hoge snelheden tot 10Gbit/s, zodat je amper merkt dat je een VPN aan hebt staan. Dankzij Black Friday scoor je een abonnement voor 1,19 euro per maand.

4. Proton VPN: 2,49 euro per maand (-75 procent)

Ook Proton VPN is een bekende partij en heeft een goede Black Friday-actie. Tijdelijk betaal je slechts 2,49 euro per maand voor VPN Plus. Dit houdt in dat je tot 10 apparaten tegelijk kan laten verbinden via Proton VPN, waarbij je kiest uit meer dan 15.000 servers in 120+ landen.

Er is ook een mogelijkheid om te kiezen voor Proton Unlimited à 6,49 euro per maand. Voor dit bedrag krijg je toegang tot alle producten van Proton. Denk aan de VPN, maar ook een wachtwoordmanager, mail, agenda en een cloudservice.

5. CyberGhost: 2,03 euro (-73 procent)

CyberGhost draait al meer dan vijftien jaar mee in de wereld van VPN’s en heeft in die tijd een sterke reputatie opgebouwd. De service biedt uitstekende ondersteuning: de klantenservice is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar om al je vragen te beantwoorden.

Ook qua gebruiksgemak zit het goed, want CyberGhost werkt op verschillende besturingssystemen én apparaten. Met servers in meer dan honderd landen heb je meer dan genoeg keuze om verbinding te maken. Eén abonnement geeft toegang tot zeven apparaten tegelijkertijd. Je kunt de dienst zelfs installeren op je router, spelcomputer of smart‑tv, zodat al je apparaten beschermd zijn.

Tijdens Black Friday is het abonnement verkrijgbaar voor slechts 2,03 euro per maand. Bovendien krijg je vier maanden extra, een aantrekkelijk aanbod voor een van de bekendste VPN‑diensten van dit moment.