5 slimme tips voor ondernemers: voordelen van een zakelijk iPhone-abonnement (ADV)

Als ondernemer ben je veel aan de telefoon of online. Dan verwacht je nét wat meer van je telefoonabonnement. We vertellen je alles over de voordelen van een zakelijk iPhone-abonnement.

Vodafone Red Pro: abonnementen voor de ondernemer

Ben jij (beginnend) ondernemer, dan ben je veel aan het bellen en online. Jouw telefoonabonnement moet hier natuurlijk op aansluiten. Maar kies je dan voor een gewoon particulier abonnement of juist een zakelijk abonnement? We zetten de voordelen van deze laatste optie overzichtelijk voor je op een rij.

Vodafone heeft speciaal voor jou Red Pro: abonnementen die zijn ontwikkeld met de ZZP’er in het achterhoofd. Tijdelijk ontvang je ook nog eens gratis Apple AirPods 4 als je een tweejarig Red Pro Unlimited-abonnement afsluit!

1. Telefoonkosten zijn aftrekbaar

Vaak is de belangrijkste motivator om te kiezen voor een zakelijk abonnement in plaats van particulier, dat de telefoonkosten aftrekbaar zijn. Zowel abonnements- als toestelkosten zijn op te geven als aftrekpost, waardoor je wat goedkoper uit bent. Heb je nog een telefoon die goed werkt, dan is Red Pro ook als sim only af te sluiten. Je gebruikt dit abonnement vervolgens als eSim in je huidige iPhone, naast je privé nummer. Liever een fysieke simkaart? Dan kan dat natuurlijk ook.

2. Geen BKR-registratie

De telefoon die je zakelijk gebruikt moet natuurlijk goed zijn. Meestal kies je dan al snel voor een wat duurdere iPhone. Als je als particulier ervoor kiest om deze maandelijks af te betalen, wordt je bij het BKR geregistreerd. Dit kan ervoor zorgen dat je bij toekomstige leningen minder geld krijgt, bijvoorbeeld bij een hypotheek. Schaf je jouw nieuwe iPhone met een zakelijk abonnement aan, dan gebeurt dit niet.

3. Meer data en belminuten

Heb je vooral veel belminuten nodig of gebruik je veel data? Stem je abonnement af op je zakelijke behoeften. Vaak zijn deze abonnementen wat ruimer dan een particulier abonnement en – op Bizz Basic na – krijg je altijd onbeperkte belminuten. Zo hoef je jouw bundel zo min mogelijk in de gaten te houden.

Tijdelijk sluit je Bizz Pro Connect met 3 euro korting per maand af! Daardoor betaal je geen 24 euro per maand, maar slechts 21 euro per maand.

Abonnement Data en belminuten Prijs Red Pro Unlimited Onbeperkt data €30,- p/m Red Pro Select 40GB en onbeperkt bellen €28,- p/m Bizz Pro Connect 20GB en onbeperkt bellen €21,- p/m Bizz Basic 5GB & 200 min €16,- p/m

4. Tot twee extra datasims: overal online op laptop en tablet

Als je veel onderweg bent en werkt op je tablet of laptop, dan is het niet handig om aangewezen te zijn op openbare wifi-netwerken. Een oplossing kan zijn om met de hotspot van je iPhone te verbinden, maar ook dan ga je snel door je data heen. Bij je zakelijk iPhone-abonnement en Vodafone Red Pro is het mogelijk om tot twee extra datasims te bestellen.

Dit is een extra bundel met alleen data. Je maakt verbinding via een USB-modem of hotspot. Vervolgens heb je altijd toegang tot stabiel internet. Een extra datasim bij je Red Pro-abonnement kost je €7,50 euro extra in de maand.

5. Gratis mobiele beveiliging van je bedrijfsgegevens

We werken met zijn allen steeds meer via de smartphone. Die is helaas vaak wat minder goed beveiligd dan een laptop. Vooral als je veel werkt met gevoelige gegevens is dat een gevaar. Sluit je een Red Pro zakelijk telefoonabonnement af, dan krijg je gratis toegang tot de app Jamf.

Zodra er iets op je iPhone gebeurt dat als bedreiging wordt gezien, krijg je een waarschuwing. Zo voorkom je dat je het slachtoffer van phishing wordt en je gegevens gestolen worden.

Bonus: tijdelijk gratis Apple AirPods 4 bij Red Pro Unlimited

Tijdelijk wordt het nog aantrekkelijker om voor een zakelijk iPhone-abonnement en Vodafone Red Pro te kiezen. Momenteel ontvang je namelijk bij een Unlimited-bundel een gratis setje Apple AirPods 4 ter waarde van 149 euro cadeau. De aanbieding is geldig tot en met 16 juni. Wacht dus niet te lang!