Tuin ideeën: 5 handige tips om je tuin slim te maken

Wil jij deze zomer meer tijd in je tuin doorbrengen, maar dan vanaf je luie tuinstoel? Met deze 5 handige tips om je tuin slimmer te maken houd jij meer tijd over om van de zon te genieten.

Maak je tuin zomerklaar met deze 5 slimme tuintips

In je huis bespaar je natuurlijk al veel tijd door al je slimme apparaten, maar heb je ook al gedacht aan je tuin? Ook hier is namelijk tijdwinst te behalen, zodat jij komende zomer op een leuke manier van je tuin kunt genieten in plaats van tijdens het onderhouden ervan. Naar het gras hoef je bijvoorbeeld niet meer om te kijken, want dat wordt voor je gemaaid.

Nog een pluspunt: een slimme tuin is ook nog eens zuinig en duurzaam! Zo gebruiken intelligente watersystemen precies de hoeveelheid water die je planten nodig hebben en werken alle producten op stroom. Wel iets om rekening mee te houden: je hebt voor de meeste apparaten wel een stabiele wifi- en/of bluetoothverbinding nodig in je tuin. Wij geven je vijf ideeën om je tuin slimmer te maken.

1. Slimme buitenverlichting

Na je drukke werkdag plof je neer in je comfortabele tuinstoel. Zit je net lekker, begint het te schemeren. Gelukkig weet de slimme buitenverlichting precies wanneer het tijd is om in te schakelen. Heb je al eerder meer licht nodig, dan laat je dat via stemcommando’s weten. Die stoel hoef je in ieder geval niet meer te verlaten.

Is na een avondje borrelen met vrienden in het donker struikelen over dat ene randje of het sleutelgat niet kunnen vinden herkenbaar? De lampen weten dankzij sensoren dat je er bent en schijnen even bij voor je. Je ligt dus aan het einde van de avond sneller en zonder blauwe plekken in je bed.

In de app stel je bovendien de slimme verlichting in volledig zoals jij hem hebben wil. Zo past het licht bij je tuin én avondplannen. Ga je voor sfeervol warm licht voor een gezellig avondje in de tuin of juist feestelijk gekleurd licht?

2. Slimme bewateringssystemen

Om je tuin – zowel de planten als het gras – mooi en gezond te houden, is genoeg water geven essentieel. Stond jij tijdens de veel te droge afgelopen zomer ook regelmatig met een tuinslang in de hand je planten te redden? Gelukkig kan dat vanaf deze zomer een stuk eenvoudiger met dit idee om je tuin slimmer te maken.

Met deze smart sprinklers laat je het systeem je planten automatisch water geven. Vergeten het systeem in te schakelen? Waar je ook bent op de wereld, in de app schakel je eenvoudig de sproeiers in. Zit je zelf van de tuin te genieten? Dan stel je in de app in dat de sproeiers het bewateren uitstellen en blijven jij en je tuin droog. Wel zo fijn.

3. Robotmaaiers

Genieten van je tuin wordt nog beter als-ie er ook goed uitziet, bijvoorbeeld door regelmatig het gras te maaien. Dat is echter niet iedereens favoriete klus en wordt nog wel eens uitgesteld. Een slim idee voor je tuin is dus een robotmaaier. Die neemt de taak graag van je over.

Installeren van de robotmaaier is eenvoudig en doe je door het maaigebied te markeren met begrenzingsdraad. De maaier komt vervolgens uit zijn speciale garage op het moment dat het tijd is om het gras weer te maaien. Wanneer dat is, weet-ie vaak zelf via een sensor of stel je in via een app.

4. Gardena smart sensor

Het in leven houden van je planten is soms nog een hele klus. De goede hoeveelheid water geven, bijvoorbeeld, of op het juiste moment bemesten is lastig inschatten. De Gardena smart sensor meet het vochtgehalte van de grond en geeft – als water nodig is – direct een seintje naar je Gardena slimme irrigatiesystemen.

Je prikt ‘m in de grond, verbindt hem met de bijbehorende app en de Gardena smart sensor is klaar voor gebruik. Allerlei handige informatie om je tuin gezond te houden stroomt binnen op je smartphone. De Gardena smart sensor is verkrijgbaar vanaf € 63,07 via onder andere Proshop.

5. Slimme buitencamera’s

Terwijl jij de zomer doorbrengt op je vakantieadres, kan er thuis veel gebeuren. Een oogje in het zeil houden – waar je ook bent op de wereld – geeft je een geruster gevoel. Een slimme buitencamera is dan een goed idee voor in je tuin. Je bent geen gemakkelijk doelwit meer, want je hebt inbrekers haarscherp op beeld.

Zodra beweging wordt opgemerkt via de bewegingssensor, krijg je een melding op je smartphone. Je controleert dan via de app de camerabeelden op indringers. Verder zijn er ook slimme buitencamera’s die automatisch een schijnwerper en sirene activeren om ongenodigde gasten te weren.

Extra tuinidee: een slimme BBQ

Nu je al deze tijdbesparende slimme apparaten in je tuin hebt geïnstalleerd, is het tijd om de barbecue aan te steken. Gelukkig kan dat ook slimmer, zodat je tijd hebt om gezellig te tafelen met je gasten. Via een app houd je op afstand in de gaten hoe lang het nog duurt voor het stukje vlees op je bord kan. Heeft je maaltijd de juiste temperatuur bereikt, dan ontvang je een melding. Eet smakelijk!