Van automatische kattenbak tot slimme voerautomaat: 5 slimme gadgets voor jouw hond of kat

Vandaag is het Dierendag, de perfecte gelegenheid om je hond of kat extra te verwennen. Ontdek hieronder vijf slimme gadgets die het leven van jouw viervoeter en jou een stuk makkelijker maken!

Van automatische kattenbak tot gps-tracker

Slimme gadgets voor huisdieren maken het leven van jou en je huisdier een stuk makkelijker. Denk aan automatische voerbakken die zorgen dat je huisdier altijd op tijd te eten krijgt, of GPS-trackers waarmee je snel kunt zien waar je huisdier is.

Deze vijf gadgets helpen ervoor te zorgen dat je huisdier gezond, veilig en gelukkig is, zelfs als je er zelf even niet bij bent. Hieronder hebben we de vijf beste slimme gadgets voor je op een rij gezet.

1. Automatische kattenbak: voor 222,84 euro

De PetSafe zelfreinigende kattenbak met kristalstrooisel is de ultieme oplossing voor kattenbezitters die het liefst zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan het schoonmaken van de kattenbak. Deze slimme kattenbak gebruikt speciaal kristalstrooisel dat geurtjes en vocht snel absorbeert, en het zelfreinigende mechanisme schuift dagelijks de uitwerpselen in een afsluitbare bak.

Geen gedoe meer met schepjes en nare geurtjes! Je hoeft de wegwerpschaal slechts eens in de paar weken te vervangen. Een eenvoudige en hygiënische manier om jouw kat altijd een schone plek te bieden.

2. AirTag voor je huisdier: vanaf 8,99 euro

Een AirTag is een slimme keuze om je huisdier veilig te houden. Dit kleine, lichtgewicht apparaat kan gemakkelijk aan de halsband van je huisdier worden bevestigd, zodat je via de “Zoek mijn”-app op je iPhone altijd kunt zien waar ze zijn.

Als je avontuurlijke hond of nieuwsgierige kat wegloopt, kun je hun locatie in real-time volgen. Het geeft je gemoedsrust en helpt je huisdier sneller terug te vinden als ze verdwaald raken. Ideaal voor drukke gebieden of wandelingen in de natuur! Hieronder hebben we de beste AirTag-accessoires voor jouw huisdier op een rijtje gezet.

AirTag-aanbiedingen

Accessoires

3. Slimme waterfontein: voor 29,99 euro

Deze slimme waterfontein is speciaal ontworpen voor katten en kleine huisdieren. Met een stil en energiezuinig ontwerp houdt deze fontein het water fris en gefilterd dankzij het actieve koolstoffilter.

De intelligente sensor zorgt ervoor dat het water alleen stroomt wanneer je huisdier in de buurt is, wat water bespaart en het aantrekkelijker maakt voor je huisdier om te drinken. Een perfecte oplossing voor hydratatie en gezondheid van je harige vriend!

4. LSC slimme voederbak: voor 69,95 euro

De LSC Smart Connect slimme voederbak is perfect voor huisdierbezitters die hun dier altijd op tijd willen voeden, zelfs als ze niet thuis zijn. Deze slimme voerbak kun je eenvoudig bedienen via een app op je smartphone, waarmee je de maaltijden op afstand kunt inplannen.

Zo zorg je ervoor dat je huisdier altijd zijn voer op tijd krijgt, of je nu thuis bent of onderweg. Het strakke design past in elk interieur, en met de mogelijkheid om meerdere maaltijden per dag in te stellen, houd je je huisdier gezond en tevreden!

5. Huisdiercamera: vanaf 20 euro

Een camera voor je huisdier is een slimme manier om altijd een oogje in het zeil te houden, zelfs als je niet thuis bent. Het geeft je de mogelijkheid om te zien of je huisdier zich vermaakt, rustig is, of in de problemen komt.

Sommige camera’s hebben zelfs tweerichtingsaudio, waardoor je met je huisdier kunt praten en geruststellen als ze zich onrustig voelen. Daarnaast kun je met bepaalde modellen video’s opnemen en leuke momenten vastleggen. Hieronder hebben we de beste camera’s voor jouw huisdier op een rij gezet.