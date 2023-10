Slimme deurbel van eufy kopen: 5 redenen waarom je hem in huis moet halen (ADV)

We kennen eufy van hun prima smart home-apparaten en ze hebben nu hun nieuwste creatie gepresenteerd: de Video Doorbell E340. Wij geven je 5 redenen waarom je deze slimme deurbel in huis moet halen.

5 redenen waarom je de eufy Video Doorbell E340 moet hebben

eufy is een toonaangevend merk in de sector van smart home. De nieuwste slimme deurbel van eufy is de Video Doorbell E340. Maar wat maakt deze deurbel nou zo speciaal? Wij leggen je de voordelen van deze deurbel uit.

Bovendien profiteer je tot en met 31 december van een toffe actie. Met de code ACTIESNL15 scoor je 15 procent korting op de deurbel. Je haalt de Video Doorbell E340 daarmee nu in huis voor 153 euro in plaats van 179,99 euro.

1. Installeer hem waar je maar wilt

Omdat je de eufy Video Doorbell E340 zowel bedraad als draadloos aansluit, plaats je hem waar je maar wilt. Je verbindt hem draadloos met je wifi-netwerk als je geen aansluiting hebt bij je voordeur. In dat geval werkt de deurbel op batterijen, die bovendien meegeleverd worden.

Het basisstation plaats je bij je router en met de bijbehorende app op je iPhone stel je de deurbel vervolgens in zoals jij het wilt. Beelden kijk je natuurlijk ook terug in de app.

2. Zie ook ‘s nachts wie er voor je deur staat

Is het nog licht buiten, dan zie je wie er voor je deur staat in 2K-kwaliteit. Deze eufy Video Doorbell E340 beschikt over een geavanceerd dual light-systeem. Die zorgt ervoor dat alle details helder in de app terug te zien zijn. Bovendien is-ie uitgerust met lampen die automatisch inschakelen op het moment dat beweging gedetecteerd wordt.

Ook ‘s avonds staat er natuurlijk wel eens iemand voor je deur. Die zie je ook dan duidelijk dankzij de nachtvisie (in kleur) tot 5 meter vanaf je deur. Gezichten zijn ook uitstekend te herkennen.

3. Slimme dubbele camera’s die mensen herkennen

De eufy Video Doorbell E340 beschikt over niet één, maar twee camera’s. Daarmee krijg je een zo compleet mogelijk beeld, want personen staan van top tot teen op video. De bovenste camera herkent personen en de onderste camera vult het gat met de grond.

Die camera’s herkennen dankzij de AI-technologie personen en pakketjes. De Package Guard-functie houdt voor je in de gaten of iemand een achtergelaten pakket probeert mee te nemen. De pakketbezorger kan dus gerust een pakketje bij de deur achterlaten.

4. Geen abonnement nodig

Sommige slimme deurbellen werken enkel met een abonnement, maar daar doet de E340 van eufy niet aan mee. Alle video’s worden namelijk lokaal op het apparaat opgeslagen. Beelden worden tot 60 dagen lang bewaard. Die zijn overigens altijd veilig, want ze worden versleuteld opgeslagen. Zo heb alleen jij toegang tot de video’s van je voordeur.

Er is ruimte voor 8GB aan video’s. Is dat toch vol? Dan is dat met een HomeBase S380 uit te breiden, waar je een drive tot 16TB in stopt. De HomeBase haal je tijdelijk ook met 15 procent korting in huis. Hij kost dan 322,15 euro in plaats van 378,99 euro.

5. Loop de pakketbezorger nooit meer mis

Het grootste voordeel van een slimme deurbel: zodra iemand voor je deur staat, ontvang je een melding op je iPhone. Staat de pakketbezorger te wachten, maar ben je niet thuis? Dan praat je gewoon tegen hem en vertel je precies waar het pakket achtergelaten mag worden. En de pakketbezorger kan bovendien terug praten, want de communicatie werkt beide kanten op. Heb je geen zin in een uitgebreid gesprek, dan gebruik je één van de 6 snelle reacties.

Haal de eufy Video Doorbell E340 tijdelijk voordelig in huis

Tijdelijk haal je de eufy Video Doorbell E340 wel heel voordelig in huis. Tot en met 31 december ontvang je met de code ACTIESNL15 namelijk 15 procent korting. De Video Doorbell E340 kost nu geen 179,99 euro, maar 153 euro. Ook op de set met HomeBase is die korting geldig en die haal je met dezelfde code voor 322,15 euro in huis.

Nog niet helemaal overtuigd? Dan probeer je de slimme deurbel gewoon eerst eventjes uit! Bij eufy ontvang je namelijk tot 30 dagen je geld terug als je niet tevreden bent. Let wel op: de eufy Video Doorbell E340 werkt niet samen met Apple HomeKit.