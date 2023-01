5 redenen om de nieuwe MacBook Pro 2023 te kopen (ADV)

De nieuwste MacBook 2023 is uit en bij Amac kun je als eerste deze krachtige laptop bestellen. We geven vijf redenen om de nieuwste MacBook Pro te kopen!

MacBook Pro 2023 nu te bestellen bij Amac

Amac is expert op het gebied van Apple-producten. De getrainde medewerkers van de winkel hebben de kennis en expertise om je te helpen bij het maken van de juiste keuze. Amac biedt ook een uitstekende service na aankoop. Of het nu gaat om advies of reparaties, Amac staat klaar om je te helpen.

De MacBook Pro 2023 is leverbaar vanaf 24 januari, maar is nu al bij Amac te pre-orderen. In dit artikel vertellen we waarom we zo enthousiast zijn over Apple’s nieuwste laptop en noemen we vijf redenen om de MacBook Pro 2023 te kopen.

1. Het is de snelste laptop ooit

De nieuwste MacBook Pro wordt aangesterkt door een krachtige processor: de M2 Pro of M2 Pro Max. Het is de snelste chip die ooit in een laptop gezeten heeft. Met een snelle processor, veel geheugen en geweldige grafische prestaties voert de MacBook Pro 2023 zonder problemen zware taken uit. Denk aan het werken met complexe 3D-modellen of taken zoals 8K-videobewerking.

De processor heeft een 10-core of 12-core CPU en levert ongeveer 20 procent betere prestaties dan de MacBook Pro van de vorige generatie. En dat was al een beest van een machine. Daarmee is de MacBook Pro zowel geschikt voor creatieve professionals, als de student die op zoek is naar een mobiele krachtpatser voor thuis en op school.

2. Hij heeft het mooiste design

Bij geen andere laptop van Apple zijn de schermranden zo dun zoals bij de MacBook Pro: 3,5 millimeter. Om dit aan de bovenkant mogelijk te maken, heeft de MacBook Pro daar een inkeping. Zo kan de 180 FaceTime HD-camera aan de bovenkant van het scherm worden geplaatst. De behuizing is van aluminium. Dit ziet er niet alleen mooi uit, maar is ook stevig en duurzaam.

3. Het is de MacBook met de beste batterijduur

Ga je met een 16-inch MacBook Pro 2023 op pad, dan hoef je je voorlopig geen zorgen te maken over een stopcontact. Ondanks zijn krachtige prestaties heeft de laptop volgens Apple een batterijduur van – houd je vast – 22 uur! Daarmee heeft de nieuwste laptop de beste batterijduur die ooit in een MacBook gezeten heeft.

De 14-inch MacBook Pro is iets kleiner – en daar past dus ook een kleinere batterij in. Maar ook met deze laptop kom je de dag waarschijnlijk door, want de accuduur is 18 uur. Dat is een uur langer dan bij de 14-inch MacBook Pro van de vorige generatie. Volgens Apple zijn de betere prestaties te danken aan de nieuwe M2-processors die efficiënter zijn geworden.

4. Veel aansluitingen

Met een MacBook Pro kun je prima op pad zonder verloopstukje. Naast de drie usb-c-poorten is er ook – in tegenstelling tot bij de Air – een poort voor HDMI. Zo sluit je je MacBook snel aan op een extern scherm, zonder dat je afhankelijk bent van een adapter. Aan fotografen en filmmakers heeft Apple ook gedacht, want foto- en videobestanden zet je eenvoudig over via de SD-kaartsleuf.

5. Het mooiste scherm

Klap je de MacBook Pro 2023 open, dan word je begroet door een verbluffend scherm van mini-led technologie. Hierbij zijn er kleine led-lichtbronnen achter de pixels geplaatst die aan- en uitgezet kunnen worden. Dit geeft een veel beter contrast, een helderder scherm en diepere zwarttinten.

Het display heeft ook ProMotion, net zoals de iPhone 14 Pro. Hierdoor kan het scherm tot twee keer sneller verversen voor soepelere beelden. Kijk je naar een film of lees je een tekst, dan gaat de verversingssnelheid juist omlaag om de batterij te sparen.

Bestel de MacBook Pro bij Amac

De nieuwe MacBook Pro 2023-modellen zijn verkrijgbaar vanaf 2449 euro. Bestel je hem nu bij Amac, dan heb je de laptop als eerste in huis. De eerste modellen worden op vrijdag 24 januari geleverd. Twijfel je welke MacBook bij je past? De getrainde medewerkers van Amac staan klaar om je persoonlijk advies te geven – online of in een van de 50 Amac-winkels. Daar bekijk je de splinternieuwe MacBook Pro vanaf 24 januari ook in het echt.