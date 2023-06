5 redenen waarom de nieuwe MacBook Air 2023 de perfecte laptop is (ADV)

Apple heeft de gloednieuwe 15-inch MacBook Air 2023 aangekondigd en hij is meteen te bestellen bij Amac. Wij geven je vijf redenen waarom deze nieuwe Apple-laptop de perfecte laptop voor jou is.

De nieuwe MacBook Air 2023 is er!

Tijdens het WWDC-evenement zijn er een heleboel Apple-nieuwtjes aangekondigd, waaronder de nieuwe 15-inch MacBook Air 2023. Bestel je hem nu bij Amac, dan wordt de MacBook Air 2023 op 13 juni bij je thuis bezorgd. En je profiteert ook nog eens van al het persoonlijke Apple-advies dat Amac te bieden heeft.

De razendsnelle laptop laat je nog comfortabeler werken op het grotere scherm, en dat waar je maar wil. Je neemt de MacBook Air 2023 namelijk gemakkelijk overal mee naartoe. Ontdek dé vijf redenen waarom jij de nieuwe Apple-laptop in huis wil halen.

1. Krachtige M2-chip

Ben je op zoek naar een krachtige MacBook? Dankzij de M2-chip die Apple in de MacBook Air 2023 gebruikt, vind je die kracht in deze laptop. Dat is dan wel een chip van vorig jaar, maar hij heeft nog altijd flink wat in zijn mars.

Volgens Apple is de MacBook namelijk twaalf keer sneller dan de snelste MacBook Air met Intel-processor en twee keer zo snel als laptops van concurrenten. Deze MacBook Air 2023 is dus perfect voor mensen die veel power nodig hebben voor hun taken, maar de MacBook Pro iets te veel van het goede vinden.

2. Groter scherm (15 inch) en dunste laptop ooit

Op het scherm van de MacBook Air 2023 kijk je series comfortabel. Ook is-ie ideaal voor videobewerking. Apple heeft het scherm namelijk een groeispurt gegeven van 13,6 inch naar 15,3 inch. Om het scherm heen zijn de randen gelukkig met 5 millimeter nog steeds heel dun.

Verder haal je de dunste 15 inch-laptop ooit in huis. Hij meet namelijk maar 11,5 millimeter. Houd je dus wel van een groot scherm, maar niet van de prijs van een MacBook Pro? Dan moet je bij de MacBook Air 2023 zijn.

3. Superlicht zwaargewicht

Ondanks zijn grotere formaat is de laptop nog altijd lekker licht. Van de weegschaal lees je 1500 gram af. Dat is ruim 200 gram lichter dan een vergelijkbare 15-inch laptop. Dat maakt hem dus perfect om onderweg mee te werken.

4. Scherp beeld

Bovendien is het scherm maar met een woord te beschrijven: indrukwekkend. Het Liquid Retina-display zorgt voor haarscherp beeld. Kleuren spatten van je scherm en zijn realistischer dan ooit. Hij ondersteunt maar liefst 2 miljard verschillende kleuren.

Ook in de zon zal het scherm helder genoeg zijn om goed af te lezen. Dat komt doordat de helderheid maximaal 500 nits aankan. Dat is zo’n 25 procent helderder dan concurrerende laptops.

5. Lange batterijduur

Als je veel onderweg bent, wil je niet constant op zoek moeten naar een stopcontact om je laptop op te laden. De MacBook Air 2023 sleept je met gemak door de dag. Hij heeft namelijk een accuduur van maar liefst 18 uur.

Daarna laadt je hem weer op via MagSafe. Dankzij magneten klik je hem dus makkelijk vast en weer los. Krassen aan de zijkant van je dure laptop zijn daardoor niet meer nodig. En voor wat flexibiliteit kun je ook een van de twee Thunderbolt 3-poorten (met usb-c-aansluiting) voor het opladen gebruiken.

