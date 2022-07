5 redenen om nu voor de MacBook Air 2022 te kiezen (ADV)

We hebben even moeten wachten, maar de krachtige MacBook Air 2022 is vanaf nu eindelijk te bestellen bij Amac. We hebben 5 redenen op een rij gezet waarom je voor deze Apple-laptop moet kiezen.

1. Strak en compact design

De MacBook Air 2022 heeft een nieuw ontwerp gekregen, dat vergelijkbaar is met het design van de MacBook Pro 2022. De herkenbare aflopende behuizing van voorgaande MacBook Air-modellen is verdwenen. In plaats daarvan is de laptop overal even dun. Hij is gemaakt van aluminium en is in vier prachtige uitvoeringen verkrijgbaar: Middernacht, Zilver, Sterrenlicht en Spacegrijs.

Ook heeft de nieuwe MacBook Air dunne schermranden en een notch, net als zijn Pro-broers. Hierdoor oogt de laptop een stuk moderner en is het scherm groter geworden zonder dat de behuizing gegroeid is. Dit scherm wordt overigens een stuk helderder dan de vorige MacBook Air. Ook ondersteunt het een bredere kleurweergave.

2. Razendsnelle M2-chip

Je hebt niets aan een laptop zonder flink wat power! Dat zit gelukkig meer dan goed bij de MacBook Air 2022. Het apparaat is namelijk de eerste Apple-laptop met een gloednieuwe M2-chip. Dat is de tweede generatie van Apples zelfontworpen Mac-chip. De M1 was al ontzettend snel, maar de M2 doet hier nog een flinke schep bovenop.

De M2-chip is tot 1,4 keer sneller dan de zijn voorganger en maar liefst zes keer sneller dan de laatste Apple-laptops met een Intel-processor. Ook werkt de nieuwe chip een stuk energiezuiniger, dus de accu gaat weer wat langer mee.

3. Connectiviteit

Poorten; het zijn er nooit genoeg. Apple haalde de laatste jaren flink wat poorten weg, maar in de MacBook Air 2022 komen er een paar terug. Zo heeft de laptop weer een iconische MagSafe-oplaadpoort. Deze werkt met magneten, waardoor de kabel losschiet als je eraan trekt. Op die manier hengel je jouw laptop nooit meer per ongeluk van tafel, als je bijvoorbeeld over de kabel struikelt tijdens het opladen.

Ook zijn er twee usb c-poorten aan boord, die Thunderbolt ondersteunen. Je sluit hierop bijvoorbeeld gemakkelijk een 6K-display aan. Ook beschikt de laptop over een mini‑jack-aansluiting, die koptelefoons met hoge impedantie ondersteunt.

4. Helderder FaceTimen dan ooit tevoren

FaceTime je vaak? Dan is de MacBook Air 2022 dé upgrade waarop je wacht. De 1080p-webcam is namelijk sterk verbeterd. De resolutie is twee zo hoog als die van de vorige MacBook Air en bij weinig licht presteert de webcam twee keer zo goed. Dankzij drie geavanceerde microfoons ben je altijd duidelijk te verstaan en met vier ingebouwde speakers klinkt de andere partij ook altijd helder.

Dankzij de speakers zijn ook films, series en games een echte ervaring. Ruimtelijke audio met ondersteuning voor Dolby Atmos zorgt ervoor dat je het geluid overal om je heen hoort.

5. Een geweldig toetsenbord met Touch ID

Tot slot een van de belangrijkste onderdelen van een laptop: het toetsenbord. De MacBook Air 2022 beschikt over Apples zogenoemde Magic Keyboard, dat nu een rij functietoetsen van volledige hoogte heeft. Hiermee gaat typen soepeler en sneller dan ooit.

Voor een goede beveiliging heeft Apple Touch ID ingebouwd. Dit is een vingerafdrukscanner, die in de rechterbovenhoek te vinden is. Dankzij Touch ID hoef je niet steeds je wachtwoord in te voeren, maar is je MacBook evengoed sterk beveiligd.

