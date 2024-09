5 redenen waarom de iPhone 16 Pro beter is dan de 15 Pro (ADV)

Is het tijd voor een nieuwe iPhone, maar weet je nog niet of je gaat voor de iPhone 16 Pro of toch de iPhone 15 Pro van vorig jaar? Wij geven je vijf redenen waarom de nieuwste iPhone de beste keuze is.

5 redenen om de iPhone 16 Pro te kiezen

Op 9 september presenteerde Apple gloednieuwe iPhones. Het gaat om de instapper, de iPhone 16, de grotere iPhone 16 Plus, geavanceerde iPhone 16 Pro en de topper van de reeks: de iPhone 16 Pro Max. Klinkt een uitgebreid Pro-toestel je wel goed in de oren, maar weet je nog niet of je kiest voor de allernieuwste iPhone 16 Pro? Wij laten je zien waarom dit écht de beste keuze is.

1. Camera control: Nieuwe knop voor fotografie

Allereerst is een volledig nieuwe knop aan de zijkant van de iPhone te vinden. Deze is op meerdere manieren te bedienen. Raak je hem voorzichtig aan, dan laat je de camera op het onderwerp focussen. Duw je hem wat harder in, dan begin je met opnemen van een video.

Hij is ook aanraakgevoelig. Veeg je over de knop naar links of rechts, dan zoom je in- en uit. Het is dus een ideale snelknop voor de fotografen onder ons. Met de knop roep je ook ‘Visual Intelligence’ op, waarbij je de camera richt op iets waarover je meer informatie wilt hebben. Denk aan een kledingstuk die je wil kopen of wat voor soort plant je in handen hebt bij het tuincentrum.

2. Krachtigere chip voor Apple Intelligence

Met de iPhone 15 Pro kwam voor het eerst een Pro-chip: de A17 Pro. Elk jaar komt er een nieuwe processor en dat is dit jaar niet anders. Onder de motorkap is nu een A18 Pro-chip te vinden. Deze is weer een stuk krachtiger en energiezuiniger. Deze biedt – net als de 15 Pro – ondersteuning voor Apple Intelligence.

Apple Intelligence is Apples software op basis van kunstmatige intelligentie. Hiermee herschrijf je onder andere teksten, maar ook je foto’s bewerk je tot in de puntjes. Verwijder bijvoorbeeld personen of objecten van je foto met de Clean Up-tool. Je moet echter nog wel wachten tot 2025 om alle functies van Apple Intelligence te gebruiken.

3. Verbeterde camera

Foto’s worden ook beter, want de camera van de 16 Pro hebben wat vernieuwingen gekregen ten opzichte van de 15 Pro. Vorig jaar was de periscooplens alleen weggelegd voor de iPhone 15 Pro Max. Dit jaar heeft de 16 Pro hem ook. Deze zet je in om tot vijf keer optisch in te zoomen. De kwaliteit van je foto gaat hierdoor niet achteruit.

Verder heeft ook de ultragroothoeklens een flinke upgrade gekregen. Dat was altijd een 12 megapixel-lens, maar wordt nu een 48 megapixelcamera. Dat zullen dus prachtige foto’s worden! Daarnaast neem je video’s op met Spatial Audio en kan het achtergrondgeluid worden weggefilterd.

4. Accu die langer meegaat

De iPhone 16 Pro groeit iets ten opzichte van zijn voorganger: naar 6,3 inch. Daardoor is er ook meer ruimte voor de accu beschikbaar. De batterijcapaciteit springt van 3274 mAh naar 3577 mAh.

Bovendien zorgt de verbeterde chip ervoor dat er energiezuiniger om wordt gegaan met de batterij. Volgens Apple is hij zo’n 20 procent zuiniger. Waar de 15 Pro tot 23 uur lang video’s kan afspelen, kan de opvolger dat tot 27 uur lang.

5. Groter dan ooit en een nieuwe titanium tint

Verder is het scherm een stukje groter dan dat van de iPhone 15 Pro. Daarmee heb je de beschikking over een display van 6,1 inch, maar dat van de allernieuwste Apple-creatie is 6,3 inch. De behuizing is weer gemaakt van het sterke en krasvaste titanium en is verkrijgbaar in nieuwe kleuren. Terwijl de 15 Pro er was in het blauw, naturel, zwart en wit, kies je bij de 16 Pro voor naturel, zwart, wit en desert titanium.

