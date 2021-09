5 redenen om nu voor de iPhone 13, mini, Pro of Pro Max te kiezen (ADV)

Vanaf nu kun je de iPhone 13-modellen bestellen bij Vodafone. Wij hebben vijf redenen op een rij gezet waarom jij zou moeten kiezen voor één van deze nieuwe toestellen.

iPhone 13 nu te bestellen

Apple presenteerde maar liefst vier modellen in de iPhone 13-serie met elk hun unieke eigenschappen. Zo is er natuurlijk de kleinste van het stel in de vorm van de iPhone 13 mini. Ook is er de normale iPhone 13 die net een maatje groter is.

Op zoek naar een mooier scherm en betere camera? Dan kun je de iPhone 13 Pro overwegen. Wil je het grootste display, dan is de iPhone 13 Pro Max het toestel om te checken. Wij zetten de vijf grootste pluspunten van de nieuwe toestellen voor je op een rij.

1. Sterk verbeterde camera’s

Maak jij voortdurend foto’s met je telefoon? Apple heeft de camera’s weer flink verbeterd. De iPhone 13 en iPhone 13 mini hebben de grote sensor uit de iPhone 12 Pro Max geërfd. Daarmee schiet je nog mooiere plaatjes. Dankzij sensor-shift stabilisatie zijn ze bovendien nooit meer onscherp. De nieuwe ultragroothoekcamera is daarnaast een stuk sneller en laat meer details zien in donkere delen van je foto’s.

De iPhone 13 Pro (Max) doet daar een stevig schepje bovenop. De primaire sensor is nóg groter en de ultragroothoekcamera laat maar liefst 92 procent meer licht binnen. Je gebruikt deze lens ook voor scherpe macrofoto’s van bijvoorbeeld bloemen en insecten. Bovendien beschikken de Pro-modellen over een telelens waarmee je tot drie keer in kunt zoomen. Zo schiet je eenvoudig de mooiste portretten.

Welke iPhone 13 je ook kiest, je kunt sowieso aan de slag met de nieuwe Filmmodus. Die is in staat om de focus in je video’s automatisch te verleggen voor een prachtig scherptediepte-effect.

2. Langere accuduur

Als je de hele dag met je telefoon bezig bent, wil je natuurlijk een batterij die het lang volhoudt. Gelukkig heeft Apple de accu in de iPhone 13-serie stevig aangepakt. De iPhone 13 mini en iPhone 13 Pro gaan tot wel 1,5 uur langer mee dan hun voorgangers. Op de gewone iPhone 13 en de iPhone 13 Pro Max is het verschil nog groter. Deze modellen kun je tot wel 2,5 uur langer gebruiken dan de iPhone 12 en iPhone 12 Pro Max!

3. 5G-ondersteuning

Natuurlijk ondersteunen alle nieuwe iPhones 5G. Zo kun je in combinatie met een geschikt abonnement bij provider Vodafone landelijk mobiel internetten. 5G biedt verhoogde snelheden, maar ook een veel stabielere verbinding.

Een slimme keuze is dan om een Red Unlimited-abonnement af te sluiten, waardoor je onbeperkt kunt internetten. Zo stream je onderweg niet alleen muziek, maar ook gewoon video’s. Ook het downloaden van grote bestanden is dankzij een stabiele 5G-verbinding natuurlijk geen enkel probleem.

4. Mooier scherm

De iPhone 13 en iPhone 13 mini hebben een veel feller scherm dan vorig jaar. Dat haalt een helderheid van 800 nits, waardoor je je appjes ook in de volle zon prima af kunt lezen.

Kies je voor de iPhone 13 Pro of iPhone 13 Pro Max? Dan krijg je een nog iets helderder display dat bovendien over ProMotion beschikt. Dat betekent dat de pixels 120 in plaats van 60 keer per seconde ververst worden. Daardoor ziet scrollen door je favoriete website er veel vloeiender uit. Ook bepaalde games speel je een stuk vloeiender.

5. Sneller dan snel

Over snelheid had je met de iPhone 12 ook al niets te klagen, maar de iPhone 13 is van een geheel andere orde. Het hart van de telefoons, de A15, is veruit de rapste smartphone-chip ter wereld. Hij kan maar liefst 15,8 biljoen bewerkingen per seconde uitvoeren, waardoor je nooit hoeft te wachten bij het starten van apps. Ook het spelen van zware games is kinderspel voor deze processor, die tot wel 50 procent sneller dan de concurrentie.

Bestel de iPhone 13 nu bij Vodafone

Ben je helemaal overtuigd van een van de iPhone 13-modellen? Bestel je via Vodafone, dan heb je jouw toestel als een van de eersten in huis.

Bestel je een abonnement bij Vodafone in combinatie met een van de nieuwe iPhone 13’s? Dan levert je dat allerlei voordelen op. Zo ontvang je gratis drie maanden Apple TV+ cadeau als je een Red Unlimited-abonnement, met onbeperkte data, afsluit.

Sluit je een Red-abonnement af, dan maak je automatisch gebruik van 5G bij de provider. Als je al klant bent van Ziggo en je sluit een abonnement af bij Vodafone, levert dat ook verschillende voordelen op. Zo ontvang je tot vijf euro korting op de mobiele abonnementskosten per maand. Ook ontvang je dubbele data en een gratis extra televisiepakket naar keuze.