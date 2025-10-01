5 robotstofzuigers voor minder dan 300 euro die écht waar voor je geld zijn

Ben je op zoek naar een betaalbare robotstofzuiger zonder teveel uit te geven? Hieronder vind je onze selectie van de vijf beste robotstofzuigers die je al voor minder dan 300 euro kunt kopen.

Ontdek de beste robotstofzuigers onder 300 euro

Kun je wat extra hulp in het huishouden gebruiken? Dan is een robotstofzuiger zeker het overwegen waard. Deze slimme apparaten kunnen tegenwoordig niet alleen stofzuigen, maar vaak ook dweilen, waardoor ze een groot deel van je schoonmaaktaken uit handen nemen.

Zo houd je je huis eenvoudig schoon zonder er veel tijd aan te besteden. Omdat de prijzen en functies van robotstofzuigers sterk kunnen variëren, hebben we de vijf beste modellen voor minder dan 300 euro voor je op een rij gezet.

Deze robotstofzuigers scoor je voor minder dan 300 euro

Een slimme robotstofzuiger betekent niet automatisch een flinke investering: er zijn namelijk al diverse modellen beschikbaar voor minder dan 300 euro. Het is daarbij slim om te bedenken welke functies belangrijk voor jou zijn, zoals zuigkracht, navigatie en een dweiloptie. Niet alle robotstofzuigers binnen deze prijsklasse bieden namelijk de mogelijkheid om zowel te stofzuigen als te dweilen, dus kies vooral het model dat past bij je wensen en vloer.

1. Dreame Mova M1: van 129 euro voor 109 euro

De Dreame MOVA M1 is een slimme robotstofzuiger die zowel kan zuigen als dweilen en uitblinkt in eenvoud en kracht. Dankzij zijn zuigkracht van 4500 Pa zuigt hij gemakkelijk stof, haren van huisdieren en ander vuil weg van zowel harde vloeren als laagpolig tapijt.

Met een gebruikstijd van 150 minuten en een compact ontwerp (7,6 cm hoog) bereikt hij makkelijk lastige plekken onder banken en tafels. Door de geavanceerde laser-navigatie reinigt de robot efficiënt en omzeilt hij obstakels zeer nauwkeurig.

Uitgerust met automatische hervat- en oplaadfunctie

Het apparaat is eenvoudig te bedienen via een smartphone-app waarmee schema’s kunnen worden ingesteld en kamers apart kunnen worden geselecteerd. Deze robotstofzuiger heeft naast vuildetectie en een systematische schoonmaakroute ook een automatische hervat- en oplaadfunctie. Bij Bol scoor je deze slimme robotstofzuiger nu voor 109 euro, heb je een Bol-select account? Dan scoor je hem zelfs nu voor minder dan 100 euro.

2. Xiaomi S20: voor 169 euro

De Xiaomi Robot Vacuum S20 is een slimme robotstofzuiger met een krachtige zuig- en dweilfunctie. Hij werkt met een nauwkeurige laser-navigatie die systematisch schoonmaakt en obstakels goed ontwijkt. Met een geluidsniveau van 65 dB is hij relatief stil te noemen.

De opvangcapaciteit van het stofreservoir is 0,40 liter en hij kan over drempels tot 2 cm, wat hem geschikt maakt voor verschillende vloeren en huizen met kleine hoogteverschillen. Dankzij automatische hervatting en opladen zorgt hij ervoor dat de schoonmaak wordt voortgezet wanneer de batterij bijna leeg is.

Werkt op zowel iOS als Android

De S20 is eenvoudig te bedienen via een mobiele app, waarmee gebruikers schoonmaakschema’s kunnen instellen en virtuele muren kunnen aanmaken om bepaalde gebieden af te sluiten. Hij heeft een oplaadtijd van 330 minuten en werkt op zowel Android als iOS.

De robotstofzuiger is voorzien van een HEPA-filter, wat ideaal is voor huishoudens met allergieën. Door zijn veelzijdigheid, gemakkelijke bediening en goede schoonmaakprestaties is dit model een uitstekende keuze voor wie een betrouwbare en slimme robotstofzuiger zoekt.

3. Blaupunkt Bluebot XBOOST: van 199 euro voor 169 euro

De Blaupunkt Bluebot XBOOST is een robotstofzuiger met dweilfunctie die geschikt is voor mensen die dagelijks een schoon huis willen zonder er zelf veel werk aan te hebben. Hij werkt tot 120 minuten en heeft een geluidsniveau van 59 dB, waardoor hij relatief stil is. Dankzij een krachtige turbo zuigfunctie en roterende borstelkop in V-vorm verwijdert hij effectief dierenharen en vuil van harde vloeren en tapijt.

De robot navigeert systematisch via een combinatie van plafondcamera, GPS en gyroscoop en gebruikt een slimme dweilmodule waarbij je zelf kan bepalen hoe nat hij dweilt. Ook kan de robot automatisch opladen en hervatten wanneer de batterij bijna leeg is.

Compatibel met zowel Google Assistant als Alexa

De Bluebot XBOOST is eenvoudig te bedienen via een app, afstandsbediening of het touch display op het apparaat zelf. Hij is compatibel met Google Assistant en Alexa voor spraakbesturing. Dankzij het HEPA 12-filter helpt hij allergieën te verminderen door niet alleen vloer maar ook lucht te filteren. Het apparaat heeft een robuust ontwerp van 7,6 cm hoog, waardoor hij ook goed onder meubels komt.

4. Blaupunkt Bluebot XTREME: van 299 euro voor 249 euro



De Blaupunkt Bluebot XTREME is een robotstofzuiger met dweilfunctie die zich vooral richt op huishoudens met huisdieren en mensen die een efficiënt en automatisch schoonmaaksysteem zoeken. Met een gebruikstijd van 230 minuten en een geluidsniveau van 56 dB is hij relatief stil en doet hij lang zijn werk. Hij heeft een krachtige zuigkracht van 3000 Pa, kan over drempels tot 2 cm en komt met een royaal stofreservoir van 2 liter.

De stozuiger maakt gebruik van geavanceerde laser-navigatie en realtime mapping, waardoor hij systematisch schoonmaakt, geen plek overslaat en zelf een plattegrond van je huis maakt. De herkenning van tapijt zorgt ervoor dat hij stopt met dweilen en overschakelt op een turbo-zuigstand.

Met instelbare schoonmaakschema’s

Het apparaat is te bedienen via een app of afstandsbediening en maakt het instellen van schoonmaakschema’s, verboden gebieden en voorkeuren eenvoudig. Met een HEPA 12-filter helpt deze robotstofzuiger ook de lucht schoon te houden, wat gunstig is voor mensen met allergieën. Dankzij het platte ontwerp (10 cm hoog) kan hij gemakkelijk onder meubels komen.

5. Eufy 3-in-1 E20: van 549 euro voor 299 euro

De eufy 3-in-1 E20 is een slimme robotstofzuiger die zich onderscheidt doordat hij ook als steelstofzuiger en handstofzuiger gebruikt kan worden. Zo heb je met één apparaat drie soorten stofzuigers in huis, ideaal voor verschillende schoonmaakklussen.

De robotstofzuiger werkt automatisch en navigeert met laserprecisie, terwijl je de steelstofzuiger inzet voor moeilijk bereikbare plekken, meubels en trappen, met een krachtige zuigkracht van tot wel 30.000 Pa in die modus.

Het modulaire design maakt het gemakkelijk om de ingebouwde handstofzuiger los te klikken en te combineren met een verlengbuis voor gebruik als steelstofzuiger. Dankzij het snelle oplaadsysteem is hij binnen 2,5 uur weer klaar voor een reinigingsoppervlak tot 1500 m². Bovendien leegt het laadstation de robotstofzuiger automatisch, waardoor je tot 75 dagen nauwelijks zelf hoeft schoon te maken. De eufy E20 is daardoor een veelzijdige, tijdbesparende alleskunner voor elk huishouden.